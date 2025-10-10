Xavi Martínez, en el hospital por complicaciones de una infección: “Se puso seria la cosa”

Xavi Martínez ha asustado a sus seguidores en redes sociales al reaparecer en el hospital. El afamado locutor ha tenido que pasar unos días ingresado en un centro médico a consecuencia de una infección que se ha complicado, tal y como él mismo ha querido detallar. Pensaba que era una mera gripe y no le dio mayor importancia, más allá de tratar de aplacar los síntomas. Pero los médicos le alertaron de que estaba ante un cuadro clínico más grave que le obligaba a parar y centrarse en exclusiva en su salud.

“No hay que forzar. Por mucho trabajo o responsabilidades que haya, por mucho que creamos que se llega a todo… Al mínimo dolor hay que ir al médico”, dice el comunicador a modo de consejo a sus seguidores, tras no haber seguido a tiempo su propia recomendación. Y es que ha aprendido por las malas lo peligroso que es no atender a las señales de alerta que envía el cuerpo. Ahora ofrece más detalles sobre cómo está pagando las consecuencias.

Xavi Martínez, ingresado por complicaciones de una infección

El locutor estaba siendo tratado por un cuadro de gripe común agravado por bronquitis. No obstante, se creía falsamente a salvo, pues todo se precipitó cuando se agravaron sus síntomas: “Se me complicó una amigdalitis bacteriana. Lo que parecía que empezaba con una gripe típica y bronquitis, llegó a convertirse en una infección bestial. Evolucionó a absceso periamifdalino y se puso seria la cosa”, alerta sobre cómo su salud se ha visto aún más comprometida, tras seguir trabajando y no parar para recuperarse en casa.

“El dolor era descomunal, pero seguía forzando y tirando para adelante los días. Hasta que ya no pude más y hasta el punto de ahogarme ya al final”, continúa explicando. Así entendió necesario acudir de nuevo a pedir ayuda médica, presentándose en el hospital, donde ha sido ingresado y ha permanecido durante la última semana. Aquí los profesionales han logrado estabilizar su situación y controlar la infección bacteriana: “He podido recuperarme, pero ya me dijeron los doctores: llego a tardar un día más en ir y el susto hubiera sido mayúsculo. La imagen del TAC impresionaba por cómo estaba ya obstruyendo las vías respiratorias”.

Parece que Xavi Martínez está ya encaminado en la recuperación y está fuera de todo peligro, aun tratando de recuperar fuerzas. Eso sí, ha aprendido la lección, como así muestra en la reflexión que añade para que sus seguidores no caigan en su error de forzar su cuerpo y no dejar que sane como es debido: “Saco una gran lección de esto. Ni podemos con todo ni es inteligente poder con todo. De hecho, es la estupidez más grande que se puede hacer. Y, en mi caso, una irresponsabilidad tremenda. Así que hay que priorizarse… Seguimos aprendiendo. Un abrazo enorme familia”, cerraba su parte de salud con moraleja.