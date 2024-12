Renting, la nueva movilidad del presente y el futuro

La industria del automóvil atraviesa una época de cambio que definirá las próximas décadas. La electrificación y, sobre todo, los cambios sociales que se están produciendo han modificado por completo la definición de movilidad. El pago por uso se asienta frente a la propiedad y fórmulas como el renting han cogido un peso muy importante en nuestro mercado. Y esto no ha hecho más que empezar porque sus cifras de crecimiento no abandonan los dos dígitos. El renting, el alquiler a largo plazo, ofrece muchas ventajas ya que por lo general es una modalidad que se encarga de todo. Es decir, pagas una cuota fija durante tres, cuatro añoso cinco años, que es la media, y ellos se encargan de todo: mantenimiento, seguro, reparaciones, asistencia en carretera, daños propios, etc. Las cuotas oscilan entre los 200 y 500 euros y, a partir de esos números aparecen coches muy «premium» o cien por cien eléctricos, aunque esta modalidad poco a poco irá bajando.

Las compañías de renting asumen el riesgo e incluso existen cláusulas que favorecen cambiar de vehículo a los dos años o al contrario, ampliar el plazo comprometido. Para analizar el momento que atraviesa el sector, La Razón organizó una mesa debate a la que asistieron los representantes de las principales compañías que están protagonizando el «boom» del renting en nuestro país y el resto de Europa. Por parte de la marca Hyundai acudió Damián Tokmayier, Head of Fleet, LCV, Used Car & Residual Value; entre las compañías de renting asistió David Henche, director de Comunicación y Marketing de Ayvens; y representando al sector, José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Particulares

El renting es una opción que cada día es más elegida por los conductores españoles. Las cifras del acumulado del año hasta el mes de octubre pasan ya de las 275.000 unidades y lo que es más importante, con un incremento de casi el 15% respecto al año pasado. Esto es una consecuencia, por un lado, de las ventajas que supone esta fórmula de «compra» y utilización del coche y también las circunstancias del propio mercado y la incertidumbre que producen las tecnologías de futuro. El renting permite modificar tu elección cada pocos años y adaptarla a los tiempos.

El renting parece no tener techo y así lo señalan desde Hyundai: «Realmente el renting no tiene fin como se ha dicho. En la actualidad representa casi un 28% del mercado y esto significa que uno de cada cuatro coches que se venden en nuestro mercado se hace a través del renting. Y una de cada dos furgonetas o vehículos industriales que se venden son a través de la misma modalidad. Además, el mercado del renting, de los casi 900.000 vehículos de parque vivo que tiene hoy en día, el 35% ya son vehículos electrificados. Por supuesto que todavía siguen teniendo un peso importante la gasolina y el diésel, pero se ve como ese crecimiento de vehículos electrificados cada vez es mayor y ahí es donde están apostando las empresas, ya que observamos que la mayoría son medianas y pequeñas y adquieren entre uno y 25 coches aproximadamente. Y, como decía antes, el renting no tiene fin porque además se están incorporando los particulares y esas pequeñas empresas. Pero, sí, suma y sigue, no hay final para el renting».

Por su parte, David Henche (Ayvens) afirmó que: «A mí me gustaría destacar que no es exactamente el renting, sino diferentes formas de entender la posesión tradicional hasta ahora. Y que dentro del renting caben el renting tradicional, el flexible o emplear diferentes plazos a los habituales. Al final lo que estamos hablando es de la movilidad como servicio o del coche como un servicio y eso es lo que va a triunfar, eso sí que no va a tener fin porque va a alcanzarel 100% o va a ser algo muy cercano. Si analizamos las cifras de los últimos años, incluso los años más duros de la crisis, incluso cuando la economía no iba bien, porque esto depende mucho de la economía, como todo, vemos que el renting o el coche como servicio ha ido creciendo en España y en toda Europa de una manera muy acusada con lo cual no hay nada que nos haga creer que en el futuro eso vaya a cambia. Pero insisto, lo más importante no es exactamente el renting, sino esa nueva forma de pensar, que es lo que está incorporando a los particulares. En las empresas el nivel de penetración es altísimo, pero los particulares son la gran incorporación. En los últimos cuatro o cinco años no era tan frecuente y es precisamente por el cambio de concepto, el paso al pago por un servicio que me prestan en lugar de pagar por un chasis con una carrocería y cuatro ruedas. Esa forma de entender la propiedad de un coche creo que está en franco retroceso excepto casos muy contados de gente que es amante de los coches y tiene un automóvil en propiedad o un modelo en concreto. Pero lo que es la nueva movilidad para la vida cotidiana, para ir al trabajo, etc, claramente esto no tiene vuelta atrás».

Crecimiento

José-Martín Castro Acebes (AER) se mostró optimista con la evolución del renting en España. Mientras el mercado en general crece al 5%, el renting asciende al 12%: «Es que hay mucho talento en el sector y eso ya explica mucho. Y lo digo con conocimiento de causa, no sólo por ser el presidente. Yo creo que se demuestra que cuando hay dificultades, las empresas especializadas, los equipos que trabajan para mitigar los riesgos y para buscar soluciones, siempre aportan, no restan, y eso hace que haya un elemento extra, un turbo en el impulso de la actividad de las compañías. Se ha mantenido durante muchos años, es decir, prácticamente el periodo que ha dicho David, el renting ha estado siempre duplicando, casi triplicando, las cifras del mercado. Ha habido momentos donde el mercado iba muy bien hasta antes de la pandemia y aún así el renting iba con ese crecimiento extra y ahora sucede lo mismo. Hay un elemento nuevo, que también lo han mencionado tanto David como Damián, y es que el renting está creciendo entre los particulares porque está cambiando también su cultura de la movilidad. Culturalmente hay una tendencia que atrae a un público con un perfil muy concreto hacia el renting, clarísimamente, en cuanto al pago por uso, por ejemplo. Se está creando una cultura entre las capas más jóvenes de la población, que no tienen por qué ser estas estrictamente, pero que aceptan muy bien estas modalidades. Son personas que aceptan muy bien la movilidad, incluso en distintas ciudades o fuera del país, y en ese perfil hay un crecimiento natural que apoya el esfuerzo comercial de las compañías de renting».

La otra cuestión debatida fue la aportación de las empresas de renting al mercado de segunda mano. El valor residual del coche al final del periodo de renting también estuvo en el debate: «El año que viene, con la entrada de la electrificación de muchos vehículos, los usados de combustión crecerán en su valor residual, por lo cual, los VO que hoy en día son de combustión tendrán una mejora. De todas formas también los vehículos eléctricos VO no están reflejando el valor residual que se esperaba en un principio, por lo cual los de combustión en VO mejorarán y veremos cuán afectados se ven los vehículos eléctricos»,señalaron desde Hyundai.

En este aspecto, Henche (Ayvens) quiso incluir un punto de vista distinto en cuanto a la aportación de las empresas de renting en el mercado de VO o el remarketing: «Nosotros somos los “grandes fabricantes de coches de segunda mano” de máxima calidad y esto es algo que tiene mucha importancia en un país donde el parque móvil es tan antiguo. Las empresas de movilidad, las empresas de renting, somos los grandes fabricantes de vehículos de ocasión de gran calidad, porque tienen, primero, muy poca edad. Estamos hablando de coches que de media tienen 4,2 años, con lo cual son vehículos con un mantenimiento hiper exhaustivo porque además nos va parte de nuestro resultado en ello. Es mucho mejor, siempre decimos, mantenerlos que repararlos. Es mucho más barato mantenerlo con lo cual nos aplicamos mucho en este sentido y lo hacemos muy bien».

En cuanto al futuro Plan Moves, que se está elaborando para el próximo año, David Henche comentó que «los Moves, ahora mismo, no creo que sean un ejemplo de eficacia. Es decir, si la intención era incrementar el parque (electrificado), pues no se ha conseguido.España está por detrás. Yo creo que esto tiene que invitar a una reflexión. Es cierto que legislar no es tan fácil. Pero es verdad que, si el objetivo, como decía antes, es descarbonizar y electrificar, pues habrá que tomar medidas que sean un poco más eficaces porque hasta ahora no parece que se haya producido esa electrificación. Y es una cuestión de demanda. Las empresas de movilidad, las empresas de renting, estamos abiertas, al 100%, y tenemos planes concretos, tenemos todo, pero si no hay demanda, pues no hay demanda y en España no hay en la medida en la que se creía». En el debate no se eludió la irrupción de las marcas chinas en el mercado español. «Nosotros damos la bienvenida a todos los competidores, cuantos más competidores en el mercado, mejor para el cliente, pero lo que sí hay que plantear es que todos juguemos con las mismas reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos países que dan ayudas extras, que luego se ven reflejadas en traer esos productos a la Unión Europea. Nosotros mismos llevamos 30 años en el mercado español y comenzamos poco a poco. Creando nuestro valor residual en las compañías de renting, viendo que el producto era bueno y comprobando que dábamos respuesta en la postventa y así es como hemos pasado de ser un nuevo competidor en el mercado a posiblemente terminar el año en el número dos de matriculaciones en España. Entonces, si todos competimos con las mismas reglas, bienvenidos todos los competidores de donde sean», afirmó Tokmayier. Por su parte, José-Martin Castro Acebes comentó «las marcas chinas han traído un estrés económico a todo lo que ya se estaba haciendo en electrificación, un shock de precio».

Futuro

En cuanto a la tendencia que supone el renting, «el ciudadano, para ajustar su economía, está apretándose el cinturón en el vehículo. ¿Y qué está haciendo? Pues está sustituyendo un gasto fijo como era la adquisición por un gasto variable, que es lo que estaba diciendo David (Ayvens). Prefiere contratar servicios a tener que hacer un esfuerzo “de por vida” o por muchos años en la compra de un vehículo», señaló Castro Acebes (AER). «Vamos a ver que en los próximos años saldrán nuevos productos de compañías de renting más flexibles con diferentes tipos de uso combinando vehículo nuevo y usado. Yo creo que veremos ese tipo de productos en el futuro, por lo cual, yo creo que es algo muy positivo y que el renting gozará de muy buena salud en España. Creo que este es el mensaje. Si se puede, como hemos dicho antes, tener unas reglas de juego un poquito más claras (en lo referente a la legislación), el renting atraviesa un gran momento en España y con la incorporación de los particulares se producirá un gran crecimiento», concluyó Damián Tokmayier.