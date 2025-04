El sector del Motor pide el cambio del plan Moves y el aumento de los puntos de recarga

Para el desarrollo de las ventas de automóviles eléctricos y poder cumplir con los objetivos comprometidos con la Unión Europea es necesario llevar a cabo una renovación profunda del actual Plan Moves y promover una política activa de incremento de los puntos de recarga y de información de los mismos al consumidor. Así se lo han expuesto distintos directivos de empresas del sector del motor al vicesecretario de economía del Partido Popular, Juan Bravo, en una reunión monográfica para tratar de los principales problemas a los que se enfrenta esta industria española que representa más del 10% del PIB nacional.

Según los representantes de las empresas automovilísticas, el actual Plan Moves es claramente insuficiente y es necesario bordar importantes reformas para que sea realmente eficaz. Juan Bravo abogó por reducir el IVA de los coches eléctricos para reducir su precio de adquisición, como ocurre por ejemplo en Portugal. Además, se mostró partidario de escuchar a los empresarios para resolver mejor los problemas actuales para mantener al sector en el liderazgo en el que ha estado en las últimas décadas con medidas que, por ejemplo, reduzcan los costes energéticos tanto en el precio como en el suministro. “El problema -indicó- es que no hay un plan y tampoco hay una gestión por parte del Gobierno”.

En una reunión promovida por Es Diario, portavoces de las principales empresas expusieron al principal partido de la oposición los principales problemas con los que se enfrenta este sector esencial para la economía española y que exporta casi el 90% de su producción. José López Tafall, secretario general de Anfac, la asociación de fabricantes e importadores de automóviles hizo hincapié en el retraso que sufre nuestro país tanto en ventas de coches eléctricos como en la red de puntos de recarga, por lo que pidió un plan de choque para incentivas el mercado. “No podemos seguir perdiendo terreno frente a Europa -afirmó- por lo que es necesario un plan industrial que ayude al sector para que nuestras fabricas sean tan competitivas como lo hemos sido en coches de combustión en los últimos 40 años”.

Con este fin, cree que el Moves debe ser cambiado por otro nuevo y con ideas innovadores como por ejemplo utilizar la fiscalidad y aplicar un tipo reducido para este tipo de vehículos, que sería la forma la más directa de incrementar las ventas. También pidió visibilidad para los 46.000 puntos de recarga que actualmente existen, con lo que se promocionará la utilización de coches eléctricos entre quienes no los tienen. Y se mostró preocupado por la falta de despliegue de infraestructura de recarga también para el transporte pesado por carretera.

El presidente de Kia en España, Emilio Herrera, dio datos contundentes para dibujar la realidad de la fabricación de eléctricos en Europa. Los seis primeros fabricantes mundiales de baterías de coches son asiáticos, con dominio de las empresas chinas. Por ello, Europa tendrá difícil competir si no promociones la investigación para poder fabricar baterías en Europa. Herrera se mostró partidario de no ir tan deprisa con los coches eléctricos y reflexionar sobre los plazos, ya que vamos hacia una tecnología impuesta por la UE y jugamos con desventaja. En su opinión, lo más urgente es descarbonizar y la realidad es que, en España, desee 2019 hemos perdido 300.000 coches nuevos al año, lo que significa un envejecimiento del parque nacional de automóviles. “A lo mejor hay que buscar alternativas al coche eléctrico porque en este campo no somos competitivos”, reflexionó.

Leopoldo Satrústegui, CEO de Hyundai, compartió la idea de que la industria europea y española está a gran distancia de los fabricantes chinos. Cree que estamos lejos de objetivos marcados y que son demasiado ambiciosos, ya que la cuota actual de ventas de eléctricos es del 6% y nos queda muchísimo camino por recorrer. Cree necesario crear un plan integral de ayudas que funcione ya que actualmente nadie va a achatarrar un coche usado que en el Moves se valora en solo 2.500 euros cuando te dan mucho más en el mercado de segunda mano. Por ello, en el actual Moves la verdad es que, tras descontar la fiscalidad, solo se cobran tres mil euros y a un plazo de más de un año. Abogó asimismo por una eficaz red de recarga no solo en carretera, sino también en ciudad ya que más del 60% de los usuarios no tienen garaje para recargar por la noche con energía barata. Por ello, hay que promover los puntos de recarga urbanos a un precio razonable para el uso diario.

Ignacio Rodríguez Solano y Antonio González, representantes de Renault y Stellantis expusieron asimismo la necesidad de modificar el Moves e incrementar las redes de recarga para hacer frente a un problema social y económico con el que se puede enfrentar la industria automovilística europea con las actuales políticas. La realidad es que en España los coches eléctricos no se venden porque existe una incertidumbre tecnológica, por lo que hay que generar una seguridad en el futuro con ayudas a la demanda e incentivos para que el parque antiguo sea renovado. Además de promocionar y anunciar los puntos de carga para hacer fácil su uso.

Cerró el debate Juan Bravo, en representación del Partido Popular, que definió al actual Moves como “horroroso para el cliente, concesionario y la administración porque se tarde más de un año en cobrar las ayudas. Si el centro es el ciudadano la ayuda debe ser directa. Debería ser un plan ágil, rápido y abierto a otras tecnologías para conseguir un objetivo de descarbonización”. Se mostró partidario de buscar el ejemplo de Portugal por la vía del IVA, con lo que el coche eléctrico puede llegar a ser más barato que el de combustión.