Alice Campello: Factura 8,8 millones en su año más duro

Alice Campello ha sabido hacer realidad aquello de «hacer de la necesidad virtud», y es que en el año en que su matrimonio hacía aguas supo volcarse en su marca y aprovechar la exposición para hacerla crecer más que nunca. Tenemos todos los datos. «Siempre supe que volveríamos», ha dicho en varias ocasiones Campello sobre su ruptura y posterior reconciliación con Álvaro Morata. Hace un año, los dos estaban viviendo su momento más duro como pareja, su separación. Tras unas aparentemente idílicas vacaciones juntos en el mes de julio decidieron tomar rumbos separados en sus vidas y, sin duda, se convirtieron en el gran tema del verano. Se habló de mala relación de Alice con sus suegros, de terceras personas por parte del futbolista y hasta de que en realidad llevaban ya meses sin estar juntos, pero nada más lejos de la realidad, fue un bache, sin más. Él no estaba bien y necesitó frenar, y ella supo esperar y capear el temporal, que no fue fácil. E incluso aquella situación tan complicada trajo cosas buenas, y tenemos todos los detalles.

Poco podía esperar la influencer italiana cuando emitió el comunicado de su ruptura, que también aquello se convertiría en una gran oportunidad, pues poniendo atención es evidente, tal como ella misma ha confesado después. En ese momento el mundo se la vino encima: «Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira», dijo, unas líneas tristes en mencionada red social que la situaron en el foco de la noticia. Durante meses cada paso que daban y cada palabra que decían se convertía en titular y eso, probablemente fue agobiante, pero también les otorgó un nivel de exposición muy positivo de cara a la publicidad, y más cuando ella tiene una marca propia, que pasaba desapercibida.

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

Masqmai es la firma de cosmética que ella lanzó después de conocer las bondades de los aceites naturales en su primer embarazo. Es su aventura en solitario, porque ella ya gestiona varias empresas sobre todo familiares, pero este es su proyecto propio, en el que más esfuerzo y tiempo pone. Y quizá el lugar donde se refugió en su momento más oscuro, lo que, unido a la exposición mediática, ha hecho que las cifras de la sociedad desde la que gestionar la marca «Mas que nunca Brand SL» hayan crecido como la espuma. Según datos oficiales la rentabilidad de la empresa ha crecido en 2024 un 147,52%, y la facturación ha pasado de 7,8 millones, que ya era una cifra importante, a 8,8, es decir, ha aumentado en un millón de euros en solo doce meses.

Cosmética de lujo

Se ha convertido además en una marca referente y solo las influencers que tienen acceso a cosmética de lujo la han publicitado a través de sus redes. De hecho, fue muy llamativo ver a María Martín de Pozuelo utilizando la marca porque ella está representada por la agencia de María Pombo, que es la ex de Morata. Aunque en realidad, entre Campello y Pombo nunca ha habido ningún tipo de disputa o mal rollo, María ha sabido ver la oportunidad para su representada y no ha dudado en subirse al «barco comercial».

Pero la mejor prescriptora de sus propios productos es la propia Alice, ella los utiliza y cuando habla de ellos lo hace desde el absoluto conocimiento de cada uno de los ingredientes que contienen, lo que provoca una sensación de fiabilidad que no siempre se consigue. También el hecho de haber roto con el futbolista y haber retomado la relación confesando haberlo pasado mal le otorga una imagen de cercanía que según los expertos en marketing es la clave para convertir la publicidad en ventas reales. Ella lo ha logrado, y sus circunstancias personales la han ayudado. No ha sido nada fácil y seguramente si se le preguntara preferiría haber facturado menos y no haber pasado el momento tan doloroso que pasó, y más teniendo en cuenta que a su nombre hay una amplia cartera empresarial que deja claro que puede vivir muy bien funcione o no funcione su marca, pero lo ha hecho, y ha sabido hacer de algo negativo, algo muy positivo. Y eso no siempre es fácil, ni posible. Enhorabuena, Alice.

Tres países y una incógnita en su nueva etapa

El matrimonio y sus cuatro hijos parece que volverán a Italia, tras ficharle el Como 1907. Como el propio jugador ha comentado en sus redes sociales, él deja el Galatasaray un año antes de lo previsto y emprende otra mudanza familiar. Y es que el español estaba en el club turco teóricamente hasta el 20 de enero de 2026. Ella, como siempre, ha apoyado la decisión de empezar una nueva vida en el norte de Italia. Como se encuentra a 40 minutos de Milán, una ciudad donde ambos han vivido en solitario y en pareja, esta podría ser la opción elegida para instalarse con sus cuatro hijos: Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella. El 19 de julio de 2024, Morata ya fichó por el Milán. Un regreso que proporcionaría aún más estabilidad si cabe al clan.