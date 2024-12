SYM presenta su nueva “cuatrocientos”: un scooter Adventure con personalidad propia

La moda de los scooters Adventure o “Croosover” es un tema reciente, pero no por ello menos importante por la aceptación que están teniendo en el mercado. Son motos del tipo scooter sí, pero también son vehículos que permiten varios usos, y ahí radica su secreto: pueden moverse por asfalto, pero pueden afrontar ciertos niveles de “off road”. SYM, una firma que de la mano de Motos Bordoy ha cumplido sus primeros veinte años en nuestro país, propone para 2025 un nuevo modelo: la SYM ADXTG, un híbrido On /Off, es la máxima expresión de esta firma. Se trata de un scooter equipado con un motor monocilíndrico con refrigeración líquida que con sus 399 c.c, que rinde 34,5 cv de potencia. Es decir; lo que definiríamos como una “cuatrocientos” con personalidad propia.

SYM SYM

Todo en ella es nuevo y pensado para una utilización tanto sobre asfalto como fuera de él, que es de lo que se trata. Su estética exterior es contundente. Horquilla invertida en el eje delantero y un monoamortiguador con depósito de gas controlan as reacciones del eje trasero. Equipa neumáticos mixtos con llantas de 15 pulgadas en el eje delantero y de 14” en el trasero. La frenada se confía a dos discos, uno delantero y otro trasero de buenas dimensiones, asistidos por un sistema ABS específico para off road que es desconectable, igual que el control de tracción, dos cualidades a tener en cuenta cuando abandonamos el asfalto para circular por pistas de tierra. Tiene llave inteligente y un hueco bajo el amplio asiento con capacidad para un casco.

SYM SYM

Dispone, por su carisma off road, de cubre manetas, cubre Carter, y su amplia pantalla es regulable en altura. De hecho, el nuevo SYM ADXTG, mantiene ese característico diseño impuesto por SYM en otros modelos de su gama, pero es verdad que se la ha dotado de un aire off road discreto que le aporta, a corta distancia, una personalidad fuera de toda duda y que la diferencia de sus rivales en este mismo segmento. El chasis y el basculante de doble brazo son de aluminio, lo que le aporta una mayor rigidez, su peso es de 213 kilos y su potencia, 34,5 caballos. Ha de quedar muy claro que no es moto –un scooter- de enduro, pero sí que puede defenderse con cierto éxito cuando se recorren tramos de tierra; aptitudes que no son un punto negativo cuando regresemos al asfalto o la utilicemos en ámbitos urbanos como transporte diario.

SYM no ha indicado su precio en nuestro país, aunque como es habitual en esta marca, será una factura final acorde con la calidad del producto y distante de sus competidores más directos.