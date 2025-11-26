Las ventas de coches eléctricos ya suponen el 10% del total de matriculaciones de Hyundai en España

Las ventas totales de Hyundai en España se situarán al final de este ejercicio en torno a las 67.000 unidades, lo que supondrá un crecimiento del orden del 4% respecto a las cifras del ejercicio pasado. Una cantidad que, en opinión del CEO de la compañía en España, Leopoldo Satrústegui, representa un muy buen resultado teniendo en cuenta las dificultades del presente ejercicio y el incremento de la competencia con la llegada de nuevas marcas con fuertes ofertas comerciales para ganar presencia en el mercado español.

Señaló que, durante este año —a falta de ver el cierre de diciembre—, el mercado interior ha registrado un crecimiento del 15% y que, aunque aún nos encontramos en cifras por debajo de las alcanzadas en los años previos a la pandemia (2019), es destacable el incremento de matriculaciones, debido en gran medida, en su opinión, a la entrada de nuevos competidores y a los efectos de los aproximadamente cincuenta mil automóviles destruidos en Valencia a causa de la DANA y que han tenido que reponerse.

Satrústegui destacó asimismo el aumento de la demanda de vehículos eléctricos en Hyundai, que han pasado de representar el 3% al 10% de las ventas totales de la marca. Las dificultades derivadas de la falta de fondos del Plan Moves se han visto compensadas por la llegada de nuevos modelos, como el Inster, que ha tenido una muy buena acogida con un nivel de ventas del orden de cinco mil unidades. También están obteniendo buenos resultados los modelos híbridos enchufables, como el Tucson o el Kona.

A pesar de que la mayoría de los mercados europeos se encuentran en una situación de estancamiento, el CEO de Hyundai prevé que, para el próximo año, el mercado español podría experimentar un crecimiento algo menor que el de este ejercicio, pero del orden del 5%. Sin embargo, considera conveniente para ese desarrollo un nuevo plan de ayudas Moves que sea más eficaz que el actual, que a día de hoy se encuentra sin fondos en la mayoría de las comunidades autónomas.