Zero SR/F: atractiva en todos los sentidos

Zero, la marca californiana que se abre paso en un mercado -el de las motocicletas eléctricas- entre dudoso y confuso, presenta la nueva SR/F; una moto que, sin ninguna duda, marcará un punto y aparte. Las motos eléctricas desde su aparición han creado confusión. Unos dicen que con este tipo de motocicleta se pierde la esencia del motociclismo. Otros, que, por su configuración, su diseño no es atractivo y ambos coinciden en que este tipo de vehículos crean una cierta sensación de ansiedad por su autonomía. La Zero SR/F constata que tanto unos como otros, están lejos, muy lejos de la realidad.

La SR/F, es una auténtica “naked” compacta en sus dimensiones, atractiva en su diseño y brutal en sus prestaciones. En Zero no han escatimado ni un céntimo en dotar a este modelo de los mejores elementos que podamos encontrar en el mercado mundial. Por ejemplo: la suspensión delantera se confía a una horquilla invertida, multiajustable, mientras que el eje trasero dispone de un mono-amortiguador ambos firmados por Showa. Su alto poder de frenada proviene de sus dos discos en el eje delantero de 320 mm, y a un disco único en el eje trasero.

La posición de la batería de 17,3 kWh que ofrece una potencia de 82k (más o menos 110 CV) y el motor eléctrico central, ofrecen un dinamismo que nada tiene que envidiar a cualquier otra “naked” con motor de combustión. Otro detalle: autonomía. Con sus modos de conducción: ECO, Estándar, Sport y Rain, además de otros tantos personalizables, la nueva SR/F ofrece una autonomía real de, al menos, 200 kilómetros; una distancia más que suficiente para plantearse salidas de fin de semana sin ningún tipo de ansiedad. Su comportamiento dinámico, menos por el ruido del motor: que no lo hay, la Zero SR/F se comporta como cualquier otra impulsada con combustible líquido. Su control de estabilidad y su sistema ABS, ofrecen una seguridad fuera de toda duda, lo que permite hacerse con esta moto, sea cual sea el nivel del usuario, en poco tiempo. Más si tenemos en cuenta que el poder de retención de este tipo de motor permite frenar 20 metros más tarde que cualquier moto con motor térmico; un detalle que puede parecer una bobada, pero que en carretera es una satisfacción ver cómo puedes apurar las frenadas ante la sorpresa de tus compañeros de salida. Sus prestaciones le permiten una velocidad máxima de casi 200 km/h y su peso, poco más de 226 kilos, la hacen manejable en cualquier circunstancia, incluso, con el modo ECO, circular por entornos urbanos. Claro, su precio: 24.080 euros, puede parecer alto, pero tiempo al tiempo. Estamos, aunque no lo parezca, en los inicios del mundo eléctrico en el ámbito moto.