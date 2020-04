Murcia reclama fondos extras al Estado y que llegue dinero europeo a las autonomías

Con la satisfacción de que la Asamblea Regional haya sacado adelante unos Presupuestos de 2020 “in extremis”, la portavoz del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, ha reclamado no obstante más fondos al Estado con los que poder combatir la crisis que el coronavirus ha provocado en el ámbito económico y social en la Región de Murcia. Unos fondos “extras” y no reembolsables que distan mucho de los 14 que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez que destinaría a la Comunidad, pero que “ya estaban comprometidos y no suman ni un solo euros a las arcas”.

La portavoz ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno para pedir también flexibilidad en la regla de gasto y el objetivo de estabilidad, para que el gobierno murciano pueda disponer de “más recursos económicos”, así como que la reestructuración de los fondos europeos también llegue a las comunidades autónomas. “Los ciudadanos necesitan gobierno eficaces para que podamos frenar el avance de la pandemia y articular todos los mecanismo necesarios para la recuperación”.

En su comparecencia también ha dado cuenta de la aprobación de los Presupuestos en la Asamblea, donde ha lamentado “no obtener el respaldo unánime de todos los grupos, a pesar del esfuerzo del Gobierno por llegar a un acuerdo y consenso colectivo”.

Inquirida en este sentido por los reproches del PSOE de no haber contado con ellos en la elaboración de la reformulación presupuestaria, la portavoz ha aclarado que ella estuvo en primera persona en las reuniones, “y lo que se pretendía era que subieramos los impuestos en el tramo autonómico del IRPF, y nosotros no estamos dispuestos a que los murcianos tengan que soportar las consecuencias de la crisis sobre sus hombros”.

De hecho, una de las exigencias de los socialistas era incluir unas ayudas de 1.500 euros para los autónomos que tuvieran que cesar en su actividad por el coronavirus, así como de 750 para los que vieran mermados sus ingresos. “Nosotros contamos ahora con 30 millones adicionales para reforzar las ayudas a los autónomos y pymes, en la que estamos trabajando de cara al nuevo escenario tras la crisis del coronavirus".

Hoja de ruta para el desescalamiento

La portavoz regional también ha abordado el tema del desescalamiento asimétrico que parece que se va a poner en marcha tras el final del estado de alarma. Martínez Vidal ha señalado que el Ejecutivo está “preocupado” tanto por el ámbito sanitario como por la recuperación de la actividad económica, especialmente después de que el Ministerio haya remitido a las comunidades autónomas un cuestionarios sobre cómo debería realizarse en cada región.

“Este proceso debe estar acompañado por una hoja de ruta clara y no generar incertidumbre entre la población y en el sistema económico. Reiteramos la lealtad y la unidad para acabar con la pandemia, dejando atrás la legítima diferencia política e ideológica, pero debemos trabajar juntos por un mismo objetivo”, ha dicho.