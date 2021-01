Cs tensa la relación con el PP: “Vamos a ir más allá de la dimisión del consejero Villegas”

“Pedíamos la dimisión del consejero de Salud, y se ha producido. Pero vamos a ir más allá y no nos vamos a conformar con eso”. Así de contundente se ha pronunciado hoy la coordinadora autonómica de Cs en la Región de Murcia y portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, tras reunirse con el presidente Fernando López Miras minutos después de la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, por haberse vacunado contra la Covid.

“El error ha sido gravísimo, y tenía que tener consecuencias”. Así, después de alabar la gestión del consejero y asegurar que “dada la calidad humana esperábamos esa reacción por su parte”, la líder de la formación naranja en Murcia ha pedido al presidente toda la documentación relativa a los más de 400 profesionales de la Consejería de Salud a los que se les ha administrado la vacuna.

“Hemos registrado en la Asamblea Regional una comisión de investigación, pero nos comprometemos a no ponerla en marcha si en las próximas horas contamos con todo el registro de los altos cargos que se han vacunado, saltándose supuestamente el protocolo”.

Además, Martínez Vidal ha asegurado que el propio López Miras le ha comunicado que ningún otro consejero ni alto cargo se ha puesto la vacuna. “Me confirma que no hay ningún otro consejero, y que solo se han vacunado a los médicos. No pongo en duda sus palabras, pero quiero tener esa documentación”.

“Veremos si se ha alterado el proceso marcado por el protocolo de vacunación del Ministerio, y queremos conocer la documentación y entonces actuemos”.

Para la portavoz regional, “esto no es una cuestión de colores políticos, comunidades o municipios”, preguntado por la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, que también se ha vacunado fuera del protocolo. “Nos parece una conducta reprobable, que no se puede consentir, y más cuando hay muchísima gente esperando su vacuna, muchos dependientes, gente vulnerable”.

Finalmente, ha asegurado ponerse en el lugar de ya exconsejero Villegas en una situación tan intensa como la que ha vivido hoy. “No es agradable, pero nosotros como socios de gobierno, hemos venido a regenerar las instituciones y tenemos la obligación, por moral y ética, de que haya transparencia a todos los niveles”.

