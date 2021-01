La alcaldesa de Molina de Segura pone su militancia “al servicio del PSOE”, pero no dimite

La alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero, ha puesto este jueves su cargo y militancia al servicio del PSOE, tras la polémica por haberse vacunado alegando ser persona de riesgo por ser paciente oncológica. “He hablado personalmente con Diego Conesa y me ha trasladado su apoyo porque está claro que si hubiera hecho algo mal no lo hubiera hecho a escondidas”.

Apenas unas horas después de que el consejero de Salud, Manuel Villegas, dimitiera al frente del Departamento tras haberse vacunado contra la Covid, al igual que otros 400 altos cargos de su Departamento, todas las miradas se fijaron en la alcaldesa de Molina, para la que tanto el PP, Ciudadanos y Podemos han pedido su dimisión.

Además, Clavero ha asegurado que “en ningún momento me he valido de mi cargo para que me pusieran la vacuna”, y ha asegurado que en ningún momento se ha ocultado su vacunación y que ser hizo “con luz y taquígrafos, a plena luz del día y con otros usuarios que estaban allí presentes”.

Por su parte, desde la Consejería de Salud, aseguran que se ha abierto una información reservada al sanitario que firma un escrito justificando la vacunación de la alcaldesa de Molina. Se trata de un escrito particular y en ningún caso avalado por la gerencia del Servicio Murciano de Salud.

Se realizó la consulta verbal desde el centro de salud a la Gerencia de Área, y se respondió que “no se podía”.

La Consejería de Salud está llevando a cabo la campaña de vacunación en profesionales, y tal y como establece el protocolo aún no ha comenzado la vacunación en pacientes de ningún tipo.