La ocupación en UCI cae un 23,2 % en una semana en la que la Región suma 64 muertes

Los datos epidemiológicos de la Región de Murcia confirman una mejoría en la situación sanitaria de la Comunidad, que en la última semana ha logrado reducir en casi un 33 por ciento el número de casos activos, pasando de los 1.865 registrados durante el jueves 18 de febrero, a los 1.252 que se notificaron este día 25. Una caída considerable que se consolida con la liberación de la presión asistencial en los hospitales, cuyas cifras de ingresos en UCI dan un respiro a los centros sanitarios tras una tercera ola devastadora.

Según el último informe del Servicio de Epidemiología hecho público ayer, en apenas 7 días el número de ingresos en las unidades de pacientes críticos se redujo en 26 personas, es decir, un 23,2 por ciento, al pasar de las 112 camas ocupadas a las 86.

Misma evolución ha tenido la ocupación de los ingresos en planta al pasar de los 407 pacientes atendidos en los hospitales el pasado 18 de febrero a los 259 que se comunicaron ayer, un 36,3 por ciento menos en una semana.

La cifra más dura para la Comunidad es, como cada día, la de personas fallecidas como consecuencia del virus. Si bien ayer la Consejería de Salud elevaba a 1.455 las víctimas mortales en la Comunidad desde el inicio de la pandemia, en tan solo una semana se han sumado 64 decesos, lo que supone un aumento del 4,6 por ciento en siete días.

Se relajan las medidas

Mientras que los técnicos sanitarios avalan la mejoría de la situación epidemiológica en la Comunidad, Sanidad ha comenzado esta semana a flexibilizar las restricciones permitiendo las reuniones de más de cuatro personas no convivientes en las terrazas de los bares y restaurantes, así como levantando el cierre perimetral de 43 de los 45 municipios de la Región de Murcia.

Asimismo, también se permite a los comercios abrir hasta las 22 horas, lo que da un poco de oxígeno a un sector como el de la hostelería que puede plantearse, al menos, dar un turno de cenas.

Un escenario en el que, no obstante, no se quita la vista de la Semana Santa, precisamente después de que el propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, advirtiera de que él no es partidario de abrir la Región a otras autonomías durante dichos días festivos. «Los expertos ya alertan de una cuarta ola. La movilidad y la interacción es lo que propicia los contagios», advertía el consejero el pasado jueves.