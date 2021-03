López Miras: “Anoche conocí la moción de censura y no convoqué elecciones. No es el momento”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha comparecido este miércoles tras la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE, y ha reconocido que anoche le comunicaron dicho movimiento por parte de sus socios en el Gobierno. “Como presidente, podría haber tomado la decisión de convocar elecciones en la Región, pero no lo hice. No es el momento. La Región de Murcia no necesita esto ahora”.

El presidente murciano, quien ha asegurado que seguirá al frente de la Comunidad hasta que se publique en el Boletín Oficial de la Región, ha acusado a la formación naranja de “un acto de traición y deslealtad” para todos los ciudadanos de la comunidad, “únicamente para satisfacer una ambición personal. Ahora sabemos lo que valen las palabras de unas personas y uno partidos”.

López Miras, además, ha asegurado que ya ha firmado el cese de los consejeros del Gobierno de la Región de la formación de Ciudadanos. “Anoche me transmitieron la información desde la órbita de uno de los concejales del Ayuntamiento de Murcia, que fueron convocados en sede y les habían puesto delante el documento con la firma para las mociones”.

No obstante, ha asegurado que confió en la responsabilidad “de todos los miembros de un partido que, precisamente, forma parte del gobierno, en que iban a entender que no es el momento, y que tendrían la responsabilidad suficiente para no someter a la Región de Murcia a la izquierda socialista y comunista en un momento tan delicado”.

“Quien priorice el interés político y partidista a los del bienestar de los murcianos, quien crea que hay algo más importante que vencer a la pandemia, se equivoca”, ha insistido.

Además, ha el presidente ha señalado su “temor” a que el próximo gobierno, si se constituyese, formado por el PSOE y por Cs, pueda “destruir” en dos años lo que “con tanto esfuerzo nos ha costado levantar. Poner el destino de los murcianos en manos de socialistas y comunistas, de quienes pactan con Bildu y con separatistas, traiciona la voluntad mayoritaria de los murcianos”.

El presidente ha asegurado que, ante la previsión de una cuarta ola de contagios, lo que hay que hacer es “sumar esfuerzos para hacer frente al virus, pero hay quien está más interesado en lograr el poder al precio que sea”.

“Estoy convencido de que la Región saldrá adelante de esta crisis sanitaria, social, económica y laboral, porque tiene capacidad, pero necesita estabilidad, y que llegado el momento, se dé la posibilidad de decidir qué gobierno quiere”.