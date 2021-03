Martínez Vidal: “Estamos decepcionados. El PP no sabe gobernar en coalición”

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha explicado que la presentación de la moción de censura contra Fernando López Miras se ha llevado a cabo al estar “decepcionados con el PP, con el que hemos intentado con todas nuestras fuerzas sacar adelante el gobierno de coalición”. Un gobierno regional en el que ha dicho que no han hecho más que encontrar “trabas” y al que ha acusado de “solo saber gobernar con mayorías absolutas”.

La líder de la formación naranja, que se ha postulado como próxima presidenta de la Región de Murcia, ha lamentado que no haya sido posible el diálogo entre ambas formaciones, especialmente con la polémica relativa a la vacunación de los altos cargos, como el exconsejero de Salud, Manuel Villegas.

“Los murcianos no merecen un ‘vacunagate’, no merecen escándalos diarios con esta inestabilidad y que el PP obstaculice la gestión”. Martínez Vidal ha recordado que ha sido el primer partido que ha presentado una comisión de investigación contra su propio Ejecutivo.

“Por ese motivo, hemos hablado con la primera fuerza política en la Región, que es el PSOE, y los dos partidos estamos convencidos de que un cambio es imprescindible, y traerá estabilidad y prosperidad a la Región de Murcia”.

Esta decisión, además, viene dada por la dimisión forzada del concejal de Salud en el Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, cuya decisión viene dada, según Martínez Vidal, por petición de Vox para apoyar los Presupuestos Regionales. “Llevamos sufriendo esta situación en el gobierno de coalición desde hace muchos meses, y no solo por las vacunas. La inestabilidad que ha provocado la dimisión forzada por Ciudadanos de toda la cúpula de la Consejería de Salud, incluyendo al consejero, ha hecho de Murcia la única región que ha presentado un descontrol total de proceso de vacunación. lo que ha sido todo un punto de inflexión”.

Además, ha dicho que estos momentos de descontrol ha dificultado muchísimo la gestión y ha quebrado la confianza de los dos partidos. “No podemos gobernar con quien pone espías y querellas contra sus socios”, ha dicho en referencia a la querella impuesta contra Mario Gómez, vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia.

“Cómplices de corrupción”

Precisamente, el propio Gómez también ha comparecido para asegurar que la situación en el Ayuntamiento es muy “difícil y complicada”. “Nos encontramos en ‘vacunagate’. Ballesta sabía que Coello se vacunó y no asumió responsabilidades, le dio permiso para vacunar y no asumió. Sabía que no estaba siendo diligente al permitir que no se supervisara protocolo y que se vacunara gente que no le tocaba. Sabía como médico que Coelllo no podía vacunarse y -aún así-, no asumió responsabilidades.

De la misma manera, ha insistido en que los murcianos pueden estar tranquilos. “Se va a generar estabilidad que necesitan nuestros vecinos. Trabajaremos por ellos y para conseguir un mejor desarrollo para el municipio”.