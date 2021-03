Vidal (Cs) denuncia presiones y amenazas para retirar la moción de censura: “No nos vamos a echar atrás”

Una moción, a priori, abocada al fracaso está a punto de debatirse en la Asamblea Regional de la Región de Murcia. Momentos antes de que comiencen las dos jornada maratonianas en las que tanto Ciudadanos como PSOE defenderán la su objetivo de derrocar el gobierno de Fernando López MIras, tanto Anta Martínez Vidal (Cs) como Diego Conesa (PSOE), líderes de su formaciones en la Comunidad, han firmado el acuerdo programático de 24 puntos sobre los que se basará el gobierno que presentan como alternativa.

“Venimos a defender una moción de censura imprescindible para la Región, tenemos una oportunidad hisórica de acabar de una vez con 26 años de gobierno del PP”.

Así lo ha puesto de relieve la coordinadora regional de Cs quien, además, ha denunciado que en los últimos días ha recibido amenazas y presiones constantes para retirar la moción. “Este es un gobierno de la dignidad, de los que apuestan por la regeneración y la transparencia. Vamos a luchar contra la corrupción para devolver la ética y dar razones para que la ciudadanía pueda volver a confiar en las instituciones”.

La líder de Ciudadanos, no obstante, no ha querido dar más detalle sobre dichas presiones o amenazas por parte de los miembros del PP, y ha hecho hincapié en que la moción de censura “es una herramienta legítima, y ahora es más necesaria que nunca. Es la última oportunidad que tenemos los murcianos de elegir un gobierno sin corrupción”.

Por otra parte, sobre las negociaciones con los tres dirigentes expulsados de Vox para que apoyen la moción, Martínez Vidal ha dicho que no habrá nadie que no sea de Ciudadanos y del PSOE en el nuevo Gobierno regional. “No ha habido negociación por parte de Cs con ningún otro diputado que no sea socialista”.

Además, inquirida por la intención de voto del presidente de la Asamblea Regional, el diputado de Ciudadanos Alberto Castillo, ha incidido en que espera que apoye la moción, “que apoye un gobierno de la dignidad”. “Hay comunicación entre los diputados y hasta la fecha nadie ha querido desvelar el sentido del voto. Respeto a mi compañero pero apelo a la conciencia y al sentido de lealtad”.