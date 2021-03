López Miras incorpora a los díscolos de Cs al Gobierno de Murcia

Golpe maestro del PP para frenar la moción de censura contra el Gobierno de la Región de Murcia. Valle Miguélez y Francisco Álvarez se unirán a la vicepresidenta Isabel Franco y formarán parte del Gobierno regional liderado por el popular Fernando López Miras. “Hoy gana la responsabilidad, el compromiso, la Región de Murcia. No se merecía verse sobresaltada y asaltada por quienes demuestran que nada les importa más que ellos mismos”.

De esta forma, el Partido Popular ha llegado a un acuerdo con tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia, lo que haría fracasar esa moción.

López Miras ha instado a Cs y al PSOE a retirar la moción de censura, precisamente, antes de que la propia vicepresidenta anunciara que votará en contra. “Firmé la moción por disciplina de partido, pero no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y traicionar a los murcianos”. “Es una moción inoportuna, no tiene sentido hacerla al trabajo bien hecho”.

De esta forma, Valle Miguélez, ocupará la cartera hasta ahora liderada por la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, y será la nueva consejera de Empresa, Industria y Portavocía. El otro miembro díscolo de la formación, Francisco Álvarez, tomará la cartera de Empleo, Investigación y Universidades, mientras que Franco seguirá al frente de la vicepresidencia y la Consejería de Políticas Sociales.

Javier Celdrán y Fernando López Miras, del PP, e Isabel Franco y Valle Miguélez, de Ciudadanos

“El gobierno va a seguir trabajando en la misma línea en la que se firmó en el acuerdo de 2019. No es momento de política, sino de responsabilidad, esa que nos llama a la reactivación económica y de que nadie se quede atrás”.

Franco, además, ha dicho que firmó por “lealtad” pero que horas más tarde, vio cómo algunos de sus compañeros ya estaban “repartiéndose sillones en Madrid”.

Este momento histórico que se ha vivido en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, ha puesto del revés todas las estrategias puestas en marcha hace apenas dos días, ha sido también escenario del nuevo gobierno que liderará la legislatura hasta 2023.

Cabe recordar que Valle Miguélez, esta misma mañana, había sido nombrada como parte del equipo de trabajo con el que Ciudadanos formaría el nuevo gobierno con el PSOE. Asimismo, Antonio Sánchez Lorente, mano derecha de Isabel Franco en la Consejería de Política Social, pasa a liderar ahora la cartera de Transparencia, Participación y Administración Pública.

“Hemos vivido un espectáculo bochornoso y lamentable. No permitan que la Región pase por ese circo motivado por la motivación personal. Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar”, ha reiterado López Miras.