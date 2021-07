López Miras apela a la «unidad» en la defensa de los intereses de la Región de Murcia

«El futuro de todos los murcianos está en juego y necesitamos avanzar juntos». El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, expresó ayer su voluntad de llegar a acuerdos en la «defensa de asuntos como la financiación justa, el reparto no discriminatorio de los fondos europeos o el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. No es el Gobierno de la Región de Murcia el que exige todo esto, sino el pueblo de la Región de Murcia, una mayoría clara cuyo sentir recogemos».

Así lo dijo en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, expresó su voluntad de «llegar a acuerdos» y animó a que «este año sea recordado como el año en que todos nos dimos la mano, al margen de ideologías, al margen de sectarismos, para trabajar sin descanso por el futuro de la Región de Murcia».

El PSOE acusa de «mentir»

No obstante, la bronca no tardó en aparecer. El debate tuvo a la oposición cargando de forma constante contra el Gobierno de López Miras, al que se acusó de mentir y de amenazar. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, acusó al Ejecutivo regional de vender una imagen irreal de la situación educativa en la que se encuentra la Comunidad, e incidió en que la libertad de elección de centro que tanto defiende el PP «se mantiene intacta».

Además, también acusó al presidente de mentir en relación al trasvase Tajo-Segura. «Deje de crear incertidumbre y ponga sobre la mesa su alternativa a la disminución de caudales».

No obstante, Conesa centró también su alegato en cargar contra la modificación de la ley del presidente. «Están desmontando los avances conseguidos durante los últimos años en regeneración y transparencia, con el consenso de todos los partidos políticos. Y lo está haciendo de la mano de las personas que decían venir a regenerar la política», indicó.

Así, dijo que es la «primera vez» que el Gobierno regional legisla «para una sola persona, a quien se le hace un traje a su medida. ¿Quién les ha dicho que la limitación de mandatos es inconstitucional? Esta medida ha estado en vigor en nuestra Comunidad siete años y no me consta que el Tribunal Constitucional haya dicho nada al respecto».

Ante esto, Miras respondió que «la limitación de mandatos es inconstitucional porque restringiría de forma directa un derecho que recoge la Constitución en su artículo 23, el de sufragio universal».

Toque de atención a Marín

También fue polémica la intervención de la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, quien acusó al presidente de haberla «amenazado» y de «levantarle la voz». «Si usted no tiene la educación suficiente, vuelva a la escuela, porque sus formas, sus gritos, sus aspavientos y nerviosismos indican que vamos por muy buen camino».

Además, tras asegurar que el PP les «metería en la cárcel y quemaría», Marín fue reconvenida por el presidente de la Asamblea en funciones, Miguel Ángel Miralles, quien consideró sus declaraciones una «falta de respeto» y le pidió que se abstuviera de hacer comentarios «exagerados».

«Estoy en uso de mi palabra y expreso las ideas que me parecen convenientes. A mí me han llamado etarra y amiga de asesinos en esta tribuna y usted no ha dicho ni media. Es mi derecho, en el uso de mi palabra, decir lo que estime oportuno representando a los más de 36.000 murcianos y murcianas en esta tribuna».

López Miras, por su parte, advirtió a la diputada de las graves consecuencias que podría ocasionarle en los tribunales estas acusaciones.

La «alfombra roja» de Vox

Otro de los momentos más llamativos de la jornada parlamentaria fue la acusación del diputado de Vox, Juan José Liarte, que acusó al PSOE de haberle hecho «una alfombra roja y todo lo que pidiésemos» durante la negociación de la moción de censura, algo que fue posteriormente desmentido por los socialistas.

«He procurado ser discreto con los ofrecimientos del PSOE a Vox en los días de la moción de censura, pero alfombra roja y lo que pidiéramos se nos garantizaba», desveló Liarte. Por ello, pidió que «se termine ya con ese discurso del insulto y de esgrimir la palabra tránsfuga como si fuera un crimen, que no lo es señor Conesa».

Frente común

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, pidió un «frente común» para exigir la llegada de fondos europeos. «Sitúe los intereses de la Región por encima del partido, y haga frente común con el presidente para el reparto de esos fondos», requirió al líder socialista, Diego Conesa. «Quedan muchas dificultades por superar. Si somos capaces de trabajar juntos y unidos, el camino será más fácil».