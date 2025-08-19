Esta es la casa más cara en venta en la Región de Murcia: cuesta 4,25 millones, tiene cuatro plantas y está decorada con cristales de Swaroski

La vivienda más cara de la Región de Murcia que se encuentra a la venta en la página web de idealista está en Cabo de Palos, en Cartagena, y tiene un coste de 4.250.000 euros.

Este chalet de 922 metros cuadrados se ubica en un resort de 5 estrellas, ha sido renovado recientemente y "combina a la perfección lujo, confort y vistas impresionantes".

La vivienda, de 4 niveles, cuenta con ocho dormitorios, ascensor, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio equipado y spa con sauna y jacuzzi. Ofrece vistas del mar Mediterráneo y el Mar Menor y dispone, entre otros espacios, de una bodega excavada en la montaña, un parque infantil y detalles realzados por iluminación de cristal Swarovski.

Una villa de lujo situada en uno de los enclaves más altos del complejo se presenta como un auténtico referente de exclusividad, con ocho dormitorios de gran amplitud dotados de baño privado que garantizan la máxima privacidad tanto a los residentes como a sus invitados, y con una distribución en cuatro plantas conectadas por ascensor y escalera de madera que combinan elegancia y funcionalidad en cada rincón de la propiedad, que además integra spa con piscina climatizada, sauna, jacuzzi, gimnasio completamente equipado y zona de juegos, junto a un apartamento independiente para visitas, sin olvidar un garaje de gran capacidad.

En la primera planta destaca la suite principal con vestidor y un baño de diseño junto a dos dormitorios adicionales también en suite, un despacho privado y una terraza desde la que se disfrutan amplias panorámicas.

En el segundo nivel la protagonista es la zona social con un salón sofisticado de suelos de roble y grandes ventanales, una sala de cine, cocina y comedor de alta gama, así como lavandería y terrazas concebidas para vivir el exterior.

En la tercera planta hay tres dormitorios con baño propio, techos altos, detalles de cristal Swarovski y acceso a una bodega de vinos.

Por último, el exterior se erige como un auténtico oasis con piscina con chorros de agua, jacuzzi, piscina infantil, parque, cocina al aire libre con horno de pizza y una singular bodega excavada en la montaña, todo ello enmarcado por unas vistas incomparables al mar Mediterráneo, el Mar Menor, los campos de golf y la Montaña del León.