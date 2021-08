Los vecinos aúnan fuerzas en las protestas contra el cierre de la vía Murcia-Águilas

«Junto a la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Águilas hemos dicho alto y claro ‘No’ al cierre total de la línea de Cercanías Murcia-Águilas. No tiene sentido cambiar ahora unos trabajos que estaban proyectados y contratados para mantener los servicios de la línea de cercanías Águilas-Murcia mientras se van realizando las obras, el soterramiento en ningún momento tenía previsto este corte». Así de contundente lo afirmó la presidenta del PP de Águilas, Eva Reverte, tras sumarse a una nueva concentración en defensa de la red de cercanías la pasada semana.

«Todos los portavoces del PP afectados por la suspensión de la línea, tanto en la Región como en Almería, nos reunimos la pasada semana en Águilas para exigir que las obras se hagan por tramos, ya que el corte de los servicios es una decisión caprichosa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene ningún sentido», dijo la popular.

De hecho, el propio consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, calificó la decisión de «unilateral, desleal y oscurantista» y mostró el «rotundo rechazo» del Gobierno regional a la interrupción total del tráfico ferroviario que elimina los trenes que conectan a la Región de Murcia con el resto de España.

Una protesta que lleva repitiéndose toda la semana en la Comunidad precisamente tras conocer la suspensión de las líneas que conectan Murcia-Lorca-Águilas así como las obras que se llevarán a cabo entre Cartagena-Madrid, y que se sustituirán por el transporte a través de autobuses.

Además, cuentan con el respaldo de cientos de personas que pertenecen a la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia, desde donde preparan nuevas movilizaciones para impedir el cierre de la vía.

Concentración en Hellín

Protestas que no únicamente se han producido en la Comunidad. El pasado lunes unas 200 personas se concentraron el Estación de Renfe en Hellín esperando el paso del convoy Alvia, Madrid-Cartagena por las obras que en Ministerio de Fomento y Adif tiene previsto realizar entre Hellín y Cieza, por lo que la estación de Hellín quedaría fuera de servicio unos cuatro años.

A la concentración acudió tanto el alcalde de Hellín, Ramón García, como el diputado regional del PP, Juan Antonio Moreno Moya, quien aseguró que tanto en el Ayuntamiento, a nivel provincial desde la Diputación, y a nivel regional, se ha presentado a las Cortes una proposición no de Ley «para se inste a Adif que este tren no se quite y se tome una alternativa para que el tránsito ferroviario en Hellín, se tiene que mantener, porque es una comarca con más de 60.000 habitantes».