Vox critica el “cierre total” de los cercanías de Murcia-Lorca-Águilas por parte del “Gobierno socialcomunista”

Vox ha criticado el Gobierno “socialcomunista”, con el “cierre total” de los cercanías de Murcia-Lorca-Águilas, “pretende compensar la dejadez de dos años de paralización de las obras del Corredor Mediterráneo”.

Por ello, Vox ha anunciado que apoyará la manifestación en contra del cierre de la línea de cercanías entre Alcantarilla y Águilas del próximo sábado a las 19.00 horas en la estación de tren del Carmen.

Cabe recordar que el diputado regional de Vox, Pascual Salvador, dijo que el pleno monográfico en la Asamblea sobre el ferrocarril era “una medida desesperada ante la ‘cacicada’ que pretende llevar a cabo el Gobierno socialcomunista con el cierre total de los Cercanías de Murcia-Lorca-Águilas, con el fin de compensar la dejadez de 2 años de paralización de las obras del Corredor Mediterráneo”.

“Se trata, además, de una medida que no se atreverían en otras regiones, simplemente porque somos leales a España”, según Salvador. “Aunque tanto el PP como el PSOE se han olvidado de que nuestras Cercanías son tercermundistas, desde Vox esperamos que haya un frente común no solo para no cerrarlas, sino también para ampliarlas y mejorarlas”, ha afirmado.