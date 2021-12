García Egea lamenta que Sánchez vaya a Murcia a actos de partido “y no se preocupe de los problemas murcianos”

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha lamentado este domingo que el presidente Pedro Sánchez haya venido a la Región de Murcia “en falcon” a preocuparse “de los problemas del PSOE y no de los de los murcianos”.

García Egea, que ha hecho estas declaraciones en un encuentro con alcaldes celebrado en Alcantarilla, ha señalado que “la única posibilidad de que un presidente venga a Murcia y hable del Mar Menor es que Pablo Casado esté en la Moncloa”, al tiempo que aseguraba que “es evidente que los Presupuestos se han redactado codo con codo con Bildu, ERC y Junts” en lugar de tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos.

Por otro lado, el dirigente ‘popular’ ha instado al Gobierno a aprovechar el debate de las cuentas públicas en el Senado esta semana para aceptar las enmiendas del PP que se rechazaron en el Congreso por el PSOE y sus socios parlamentarios y critica que “los únicos influyentes en los PGE sean los radicales”.

Como ejemplo ha puesto las enmiendas del PP, que supondrían 310 millones para la Región de Murcia. “Quiero pedir a los senadores de Murcia, del partido que sean, que apoyen estas enmiendas porque son buenas. Que sean antes murcianos que de su propio partido”

“Hay una banda de sanchistas que lo único que quieren es conseguir el poder como vimos en la moción fallida”, ha apuntado, al tiempo que señalaba que “no es bueno que el PSOE tenga problemas, pero lamentablemente del PSOE clásico no queda nada”.

Para García Egea, “mientras el PP tenga fuerzas en Murcia, el Tajo-Segura no se va a tocar”, y ha ironizado con que los socialistas “sean sinceros” cuando adelantan que quieren acabar con dicho trasvase “y no les importa nada”.

El secretario general del PP ha concluido afirmando que “Sánchez es experto en copiar. Lo hace bien y cuando lo hace y nos copia nos viene bien a Murcia”.

Por su parte, el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras destaca que “siempre que Teodoro García está en la Región saca tiempo para escuchar las necesidades de los municipios, llevándolas a Madrid y aportando soluciones. Unas soluciones que no llegan desde el Gobierno central”.

Desplante al Gobierno regional

López Miras ha explicado que “Sánchez está en la Región en un acto oficial, en un acto como presidente del Gobierno pero nada sabemos desde el Gobierno regional, no tenemos información y mucho menos ninguna invitación”.

El presidente regional ha denunciado que “esto es algo que nunca ha pasado en la historia de la democracia y esto no es lealtad, no es educación y no es el mínimo de respeto exigible entre administraciones”. Además, ha afirmado, “no nos extraña esta actitud, porque es a lo que nos tiene acostumbrados el PSOE y Sánchez: venir a la Región solo en campaña o a actos de partido, pero no a resolver problemas”.

Por otra parte, López Miras ha incidido en que “Pedro Sánchez ha tenido que venir en Falcon” y que, en cierto modo, “es normal porque no puede venir en tren ni en AVE”. “Hoy Sánchez está aquí apoyando a José Vélez, que es más sanchista que murciano y que defiende antes los intereses de Sánchez que los de la Región”, ha aseverado.

Al hilo, ha remarcado, “espero que Sánchez haya aprovechado esta oportunidad para hablar de la financiación autonómica, para contar si va a plantear una reforma a un modelo que está maltratando y que es injusto para el millón y medio de murcianos”.

También, ha enumerado, “es una buena oportunidad” para decir cuándo se va a ejecutar el tercer carril de la A7, el arco norte o el arco noroeste; y qué va a hacer con el Trasvase Tajo Segura. En este sentido, ha remarcado que ayer, “el PSOE y Cristina Narbona, que derogó el Trasvase del Ebro, dejaron claro que la hoja de ruta del PSOE para el Trasvase Tajo-Segura es cerrarlo”.