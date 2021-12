El PP murciano dice que el PSOE de Vélez, “por mucho que cambie de caras, es más de lo mismo: sanchismo en estado puro”

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha afirmado que “este ‘nuevo’ PSOE de Vélez, por mucho que cambie de caras, es más de lo mismo: sanchismo en estado puro”, según informaron fuentes del PP.

Segado ha contestado de esta forma al nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Francisco Lucas, quien ha afirmado que el objetivo de la nueva Comisión Ejecutiva del PSRM y de la dirección del grupo parlamentario es “mejorar la vida de las personas de la Región de Murcia” y ha asegurado que están “trabajando desde ya para gobernar en 2023″.

En este sentido, el portavoz ‘popular’ ha destacado que “ahora quieren desmarcarse de la fracasada estrategia de Diego Conesa, de la que tanto Vélez como Lucas han sido cómplices y actores principales”.

Segado ha recordado al respecto que “la semana pasada, en un acto de boicot institucional más propio de un partido antisistema, no asistieron al último Pleno de la Asamblea Regional, con lo que no cumplieron con su obligación, no se ganaron el sueldo que los ciudadanos les pagan y cuya parte correspondiente, por cierto, deberían devolver”.

“Es más, llevan meses sin participar en debates parlamentarios, sin votar iniciativas, adoptando una estrategia irresponsable que decidieron en un grupo parlamentario del que, precisamente, el nuevo portavoz era el número dos”, ha añadido Segado.

“En realidad, la primera intervención del nuevo portavoz ha sido igual de vacía y políticamente estéril que las últimas de su predecesor, lo que denota que el cambio que dice representar este ‘nuevo’ PSOE va a brillar por su ausencia”, ha aseverado el portavoz.

“Pretenden confundir a la sociedad como si fueran unos recién llegados, pero son más de lo mismo: van a continuar con la misma estrategia de Conesa, basada en la nula colaboración y la confrontación pura y dura”, ha concluido Segado.