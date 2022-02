Las competencias de Cultura del Gobierno murciano se integran en la Consejería de Presidencia y Turismo

La brecha abierta en las entrañas del Gobierno de la Región de Murcia ha llegado a su fin. Apenas una semana después de que saliera a la luz las discrepancias existentes en la Consejería de Educación y Cultura dirigida por Mabel Campuzano, miembro del partido que apoya al Gobierno de los expulsados de Vox, con los dirigentes del área de Cultura, el Gobierno de Fernando López Miras ha virado a favor de Campuzano y ha comunicado que desde este martes, las competencias culturales serán para el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño.

El propio López Miras ha firmado el decreto de reorganización de la Administración regional que modifica las competencias de las Consejerías, en virtud del artículo 5.3 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que atribuye al presidente autonómico la facultad de crear y suprimir las consejerías o modificar la denominación y las competencias atribuidas a las existentes, así como establecer el orden de prelación entre las mismas.

De esta forma, Marcos Ortuño será el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, y María Isabel Campuzano estará al frente de la Consejería de Educación, zanjando así el atisbo de crisis que sobrevolaba la estabilidad del Ejecutivo murciano, y que el propio presidente necesita asegurar de cualquier forma posible.

Cabe recordar que el pasado 1 de febrero, la propia Campuzano remitió una carta al director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), José Ramón Palazón, comunicándole su cese por “falta de confianza” entre ambos. No obstante, este cese no se llegó a llevar a cabo, ya que el Consejo de Gobierno no ratificó su marcha, precisamente en un día en el que sí se realizaron otros nombramientos.

Una declaración de intenciones que no dejó indiferente a Campuzano, sobre quien se apuntaba a la posibilidad de que renunciase a la cartera de Educación y Cultura, uno de los principales pesos políticos del Gobierno murciano.

No obstante, esta maniobra hubiera perjudicado al Ejecutivo regional, ya que la salida de Campuzano haría perder un dirigente, lo que quitaría el apoyo de la mayoría de la Cámara parlamentaria con el que cuenta ahora el gobierno de López Miras.