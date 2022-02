López Miras acalla a la oposición ante la crisis del PP: “No afectará a la Región de Murcia”

La política de la Región de Murcia no ha quedado ajena a la situación que atraviesa actualmente el Partido Popular. Precisamente, durante la sesión de control al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha planteado al dirigente popular sobre qué consecuencias o afectación pueden tener en la gestión de gobierno de la Región de Murcia. “Absolutamente ninguna afectación”, ha respondido tajante el presidente murciano.

Una respuesta que ha llegado acompañada de varios reproches a la líder de Podemos en la Región a la que ha acusado de tener una intervención “lamentable” ya que, a su juicio, desde Podemos miran a otro lado en temas como la subida de la luz, la inflación, y tenga una “falta de decoro institucional” que, ha recordado, “el PP sí que tuvo cuando su partido se fracturó en dos en la Región y su líder se fue a otra formación”.

Así, López Miras ha asegurado que desde el PP murciano seguirán “trabajando, gobernando y respetando mejor que ningún otro partido a los ciudadanos, ayudando a quienes más lo necesitan, garantizando la libertad en la educación, y defendiendo la Región ante lo que sea necesario”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado que desde su partido son “muy conscientes del momento de debilidad” que atraviesa el PP, “un partido en descomposición”, al tiempo que ha cargado contra López Miras al asegurar que “debe llevar varios días sin dormir porque se está jugando su futuro político”. No obstante, no ha centrado su pregunta en la crisis del PP, sino en por qué pide que en Castilla y León gobierne la lista más votada y que no siguiese con ese ejemplo tras las elecciones de 2019. ″Hará cualquier cosa para sobrevivir en el poder, como comprar voluntades, gobernar con tránsfugas, o ser el único presidente de España que ha metido a la ultraderecha en el gobierno”.

De esta manera, López Miras le ha insistido que en Castilla la única oportunidad de gobierno es la que ofrece el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, “porque las fuerzas de izquierda no pueden unirse. Esa es la fortaleza del resultado del PP, y el escenario es totalmente diferente a cualquier tipo de alusión que usted ha hecho de años anteriores.

De hecho, al finalizar su respuesta al dirigente socialista, ha recordado que cuando Lucas habla de que gobierne la lista más votada “¿se refiere al Ayuntamiento de Murcia?”, en alusión a la moción de censura que presentó PSOE y Ciudadanos y que sacó de la Alcaldía al entonces alcalde del PP, José Ballesta, llevándose así el aplauso de la bancada popular.

Mayores, Mar Menor y financiación

Por otra parte, el presidente también ha sido inquirido por el portavoz de los expulsados de Vox, Juan José Liarte, sobre los “problemas de las personas mayores ante los servicios públicos dispensados por las entidades financiero-bancarias”. López Miras ha explicado que además de haber impulsado una iniciativa a nivel nacional, en la Región de Murcia se ha puesto en marcha una mesa de trabajo con todas las entidades financieras para avanzar soluciones complementaria a las contenidas en el protocolo de ámbito nacional. “Si hay alguien que se lo merece son nuestros mayores”.

“Reducir la brecha digital entre los mayores es fundamental, y la mayor parte de la soluciones para evitar este problema corresponden al gobierno de España”, ha apuntado.

Asimismo, el grupo parlamentario liberal ha pedido hoy actuaciones tanto en el frente medioambiental como en el turístico para recuperar el Mar Menor y a su vez el sector turístico de su entorno. El portavoz liberal, Francisco Álvarez, ha asegurado que “la recuperación del sector que se atisba desde que en verano registráramos tasas de ocupación del 86 por ciento está muy ligada a la de nuestra laguna salada, como indican estudios como el de la UPCT que relaciona su deterioro con la rentabilidad de los establecimientos turísticos”.

Así, López Miras ha asegurado que lo principal es acabar con el abastecimiento de agua a los regadíos ilegales. “El Ministerio informó de que solo se han cerrado mil hectáreas de las 8.000 que hay que obtienen agua. Ese cierre junto al fin de los vertidos a la rambla del Albujón son fundamentales para poder recuperar esta joya medioambiental”.

Además, en el marco del turismo, ha explicado que hay puesto en marcha un protocolo de promoción turística que cuenta con una hoja de ruta clara para impulsar el turismo, así como ayudas a la competitividad y una subvención de 100.000 euros para los establecimientos que quieran certificarse con la Q de Calidad Turística.

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado que “la Conferencia de Presidentes será otro paripé de Pedro Sánchez, preocupado más de sí mismo que del país que gobierna” y que es “una persona más pendiente de no molestar a sus socios independentistas, comunistas y a los amigos de quien tanta sangre y dolor han sembrado en España, que de los ciudadanos”.

López Miras, lleva tiempo pidiendo, y así lo solicitó en la reunión preparatoria de la conferencia, tratar la reforma del sistema de financiación autonómica, pero lo van a hacer”, ha denunciado Segado. “Cada vez que Pedro Sánchez ha tomado una decisión, la Región de Murcia se ha visto perjudicada”.

Ante esto, el presidente murciano ha aseverado que desde hace tiempo, un órgano tan importante como la Conferencia de Presidentes se ha convertido en un monólogo de Pedro Sánchez. “Me gustaría que fuera una Conferencia diferente a la que hemos vivido hasta ahora. Que se hablara de la reforma de la financiación autonómica, de la manera de repartir fondos de una forma participada entre todas las comunidades, que se dijera qué se va a hacer y qué va a pasar con los 1.500 proyectos de la Región de Murcia, así como del trasvase Tajo-Segura, pero no se hablará. No se va a hablar de lo que necesitan los españoles”, ha concluido.