Activado el nivel de riesgo de incendio forestal extremo en estas zonas de la Región de Murcia

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este jueves es extremo en el Guadalentín, el litoral oeste y el Noroeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, es muy alto en el Altiplano, la Cuenca de Mula, el litoral oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 4 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a nubosos de nubes altas por la tarde.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, salvo máximas sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.