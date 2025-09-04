Acceso

Activado el nivel de riesgo de incendio forestal extremo en estas zonas de la Región de Murcia

La ciudad de Murcia tendrá máximas próximas a los 40 grados

MURCIA, 17/08/2025.- Un termómetro callejero marca 47 grados este domingo en Murcia capital. El Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de atención a las personas sin hogar ante la alerta roja por calor en Murcia desde media mañana y hasta las nueve de la noche. El objetivo de este dispositivo municipal es garantizar el bienestar y la protección de las personas más vulnerables frente al calor extremo, por lo que se les informará a pie de calle de los recursos existentes, se supervisa...
Imagen de un termómetro durante este verano en MurciaJuan Carlos CavalAgencia EFE
  • A. Molina
El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este jueves es extremo en el Guadalentín, el litoral oeste y el Noroeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, es muy alto en el Altiplano, la Cuenca de Mula, el litoral oeste y Vega Alta-Ricote-Murcia.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 4 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a nubosos de nubes altas por la tarde.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, salvo máximas sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.

