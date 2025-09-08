El tiempo
Alerta amarilla por tormentas esta tarde en la Región
Aún así habrá hasta 35 grados de máximas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este lunes, que afectarán a buena parte de la Región de Murcia.
Así, la alerta para este lunes por tormentas y lluvias, que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, estará activa de las 12.00 a las 21.00 horas en la Vega del Segura y el Altiplano.
La Aemet prevé para este lunes, 8 de septiembre, cielos nubosos con nubes medias y altas, con chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en el interior. Nubes bajas y brumas matinales en el Campo de Cartagena.
Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.
