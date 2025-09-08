Alerta amarilla por tormentas esta tarde en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este lunes, que afectarán a buena parte de la Región de Murcia.

Así, la alerta para este lunes por tormentas y lluvias, que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, estará activa de las 12.00 a las 21.00 horas en la Vega del Segura y el Altiplano.

La Aemet prevé para este lunes, 8 de septiembre, cielos nubosos con nubes medias y altas, con chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en el interior. Nubes bajas y brumas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.