Arden 2,5 hectáreas en un incendio forestal en el Llano del Beal (Cartagena)

Los servicios de emergencias sofocaron este miércoles por la tarde un incendio forestal, que calcinó, de forma provisional, 2,5 hectáreas, en el Llano del Beal, en la localidad de Cartagena, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Sobre las 18.06 horas el'1-1-2' recibió varias llamadas alertando de un incendio en la pedanía de Llano del Beal. El fuego comenzó en las cercanías de una gran pinada y generó una rápida movilización de recursos para evitar su propagación.

El siniestro se registró en las inmediaciones de la carretera RM-F42 (Llano del Beal-El Algar). Hasta la zona se desplazaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena.

Así como un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con brigada forestal helitransportada, agentes medioambientales, así como coordinador forestal de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y brigada forestal de Cartagena.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos, a las 19.30 horas el incendio quedó estabilizado y a las 19.53 horas se dio por controlado.