El autobús y tranvía serán este martes gratuitos por la Romería de la Virgen de la Fuensanta

El transporte público municipal será gratuito este martes, convirtiendo con ello a autobús y tranvía en la mejor alternativa para cuantos quieran acompañar a la Virgen de la Fuensanta hasta su Santuario con motivo de la Romería.

Se trata de una de las romerías más multitudinarias de España, en la que cientos de miles de fieles acompañan a 'La Morenica' hasta Algezares, motivo por el que se ha dispuesto un dispositivo especial de movilidad y transporte público para facilitar los desplazamientos.

Con el objetivo de que los romeros puedan acudir a despedir a su Patrona, se adelanta la primera expedición de 17 líneas que unen distintas las distintas pedanías con Murcia.

Así, a las 6 de la mañana saldrán los primeros autobuses de las líneas 26 desde El Palmar y 44 desde Alcantarilla, permitiendo que los fieles lleguen puntuales a la Catedral para acompañar a la Virgen en su recorrido hacia el Santuario de la Fuensanta.

Media hora más tarde, a las 6.30 horas, saldrán los primeros vehículos de las líneas 6 desde La Alberca, 28 desde Sangonera la Verde, 30 desde Zeneta, 31 desde Beniel y El Raal, 36 desde Santomera y Cobatillas, 37 desde El Bojar y Carril de los Pinos, 44 desde La ñora, 50 desde San José de la Vega, Cabezo de Torres y Churra y 91 desde Sangonera la Seca. A las 6.45, harán lo propio las líneas 29 desde La Alberca y 31 desde Alquerías.

Finalmente, a las 7, empezarán el servicio la línea 1 desde San Ginés, la 37 desde El Bojar y San José de la Vega y la 50 desde Cabezo de Torres y Pueblo Nuevo.

Este adelanto de la primera expedición vendrá acompañado de un refuerzo de la frecuencia, permitiendo de esta forma un servicio continuo en dirección a Murcia hasta las 8 de mañana en que se volverá a la frecuencia habitual, dimensionándose este refuerzo en función de la demanda de viajeros.

Este refuerzo viene acompañado de un servicio de lanzadera continuo entre Murcia y Algezares a partir de las 7 de la mañana, que tendrá salida en la parada de Espinosa de la calle Floridablanca, facilitando de esta forma la llegada al Santuario a quienes quieran hacerlo mediante transporte público.

Una vez que la Virgen llegue a su Santuario, habrá también lanzaderas continuas desde Algezares hasta Murcia y las pedanías de La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, El Secano, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta. Estos autobuses tendrán su salida en la calle Pintor Roca Martínez.

Con esta iniciativa se busca ofrecer a los cientos de miles de murcianos y visitantes que ese día acompañan a la Patrona de Murcia hasta su Santuario en el monte una alternativa para llegar al entorno de la Catedral y la vuelta posterior a su lugar de origen.

Los disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia serán también gratuitos ese día como lo han sido durante toda la Feria, por lo el concejal que ha animado a hacer uso de los mismos, evitando así acceder en coche al centro de la ciudad y la búsqueda de aparcamiento en el mismo, con lo que se lograrán entornos más amables y seguros.

Con esta iniciativa, se habilitarán más de 600 plazas de aparcamiento vigiladas y gratuitas, distribuidas entre las 197 plazas del parking Loaysa, las 212 existentes en Atocha, las 104 de Fuenteblanca, y el centenar que oferta Justicia

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que la gratuidad se extiende este año a la totalidad del transporte público municipal y no sólo a las lanzaderas con origen y destino en el Santuario, por lo que podrán disfrutar de ella cuantos utilicen cualquier autobús o tranvía de la red municipal, sin importar cuál sea su destino.

De igual forma, continúa operativa la lanzadera que une El Malecón con la FICA, que se ha puesto en marcha durante esta Feria de Septiembre. Estas medidas se engloban además en una apuesta por la sostenibilidad, en el marco de una Semana Europea de la Movilidad que arranca este martes con más de 30 actividades.