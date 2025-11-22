Tiempo
Aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Región de Murcia
Avisos en el Noroeste y el Altiplano este lunes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado del aviso amarillo por rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, este lunes en las comarcas del Noroeste y el Altiplano de la Región de Murcia.
La alerta se focaliza en las en las citadas comarcas. En el caso del Altiplano, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas; y en el Noroeste, desde las 12.00 horas a las 23.59 horas de este lunes.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 22 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.
Temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles en el norte de la región; máximas sin cambios. Vientos moderados del noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras del norte de la Región durante la mañana.
