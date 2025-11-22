Acceso

Región de Murcia

Tiempo

Aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Región de Murcia

Avisos en el Noroeste y el Altiplano este lunes

MURCIA.-Meteorología mantiene su aviso por viento con rachas de hasta 70 km/h este jueves en el Altiplano
Meteorología mantiene su aviso por viento en la Región de MurciaEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado del aviso amarillo por rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, este lunes en las comarcas del Noroeste y el Altiplano de la Región de Murcia.

La alerta se focaliza en las en las citadas comarcas. En el caso del Altiplano, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas; y en el Noroeste, desde las 12.00 horas a las 23.59 horas de este lunes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 22 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles en el norte de la región; máximas sin cambios. Vientos moderados del noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras del norte de la Región durante la mañana.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas