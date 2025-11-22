Directo
Barça - Athletic, en directo hoy: jornada 13 de LaLiga EA Sport
Los de Flick buscan sellar su regreso al Camp Nou con una victoria que los mantendría en la lucha por el liderato
FC Barcelona - Athletic de Bilbao: jornada 13 de LaLiga EA Sport, en vivo online
El Athletic Club, necesitado de puntos
Por su parte, los leones asumen la cita con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos. Actualmente se encuentran en la séptima posición, y tan solo suman dos victorias en trece jornadas.
El equipo de Ernesto Valverde se medirá a los culés con la intención de cambiar la dinámica y lograr una victoria que cambie los ánimos en Bilbao.
El Barcelona quiere acercarse al liderato
Los azulgranas llegan al partido a tres puntos del Real Madrid, por lo que una victoria obligaría a los blancos a sumar mañana si quieren mantener la distancia.
Además, lograría distanciarse de sus más inmediatos perseguidores, el Villarreal y el Atlético de Madrid, a falta de que disputen sus respectivos partidos.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este F.C. Barcelona - Athletic Club de Bilbao de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
