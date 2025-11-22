Acceso

Barça - Athletic, en directo hoy: jornada 13 de LaLiga EA Sport

Los de Flick buscan sellar su regreso al Camp Nou con una victoria que los mantendría en la lucha por el liderato

VIGO, 09/11/2025.- El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, celebra el cuarto gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Celta y FC Barcelona en el estadio de Balaidos, en la capital gallega. EFE / Salvador Sas.
FC barcelonaSalvador SasAgencia EFE
Gabriel Moreira
FC Barcelona - Athletic de Bilbao: jornada 13 de LaLiga EA Sport, en vivo online

El Athletic Club, necesitado de puntos

Por su parte, los leones asumen la cita con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos. Actualmente se encuentran en la séptima posición, y tan solo suman dos victorias en trece jornadas.

El equipo de Ernesto Valverde se medirá a los culés con la intención de cambiar la dinámica y lograr una victoria que cambie los ánimos en Bilbao.

El Barcelona quiere acercarse al liderato

Los azulgranas llegan al partido a tres puntos del Real Madrid, por lo que una victoria obligaría a los blancos a sumar mañana si quieren mantener la distancia.

Además, lograría distanciarse de sus más inmediatos perseguidores, el Villarreal y el Atlético de Madrid, a falta de que disputen sus respectivos partidos.

¡Muy buenas tardes a todos!

Bienvenidos a la retransmisión de este F.C. Barcelona - Athletic Club de Bilbao de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

