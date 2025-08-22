Cartagena recupera cerca de 90 metros de frentes de cantera romana ocultos bajo siete metros de escombros

Los trabajos iniciados en julio en la Finca Medina de Cartagena, en el marco del proyecto 'Bosque Romano', han permitido recuperar y documentar casi 90 metros lineales de frentes de cantera romana que permanecían ocultos bajo siete metros de escombros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Aunque se conocía la presencia de estas estructuras, su ubicación exacta, dimensiones y estado de conservación eran hasta ahora inciertos.

El proyecto contempla una restauración paisajística integral con apertura de senderos entre las antiguas explotaciones, la creación de pequeños parques arbolados y la reforestación intensiva con especies autóctonas, según ha recordado la alcaldesa, Noelia Arroyo, en una visita realizada a la excavación.

El entorno en que se trabaja se naturalizará con la plantación de entre 15.000 y 20.000 ejemplares de medio centenar de especies para dar continuidad al corredor de vegetación entre San José Obrero y La Vaguada. Así lo ha puesto de manifiesto durante la visita Pedro García, presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), organización que trabaja en el proyecto con el Ayuntamiento junto a la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (Arba) y el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (Cetenma).

Los cartagineses comenzaron a explorar las canteras --origen del material con el que se construyeron los grandes edificios de Carthago Nova como el teatro romano, la muralla o el foro-- para levantar la muralla púnica.

Los grandes proyectos defensivos de la ciudad, como las murallas del siglo XVIII o el Arsenal, también se construyeron con material de este afloramiento, únicas canteras de la Región declaradas Bien de Interés Cultural, según ha precisado la arqueóloga de la excavación, Begoña Soler. Estos frentes serán integrados en el recorrido peatonal del Bosque Romano.

Dos frentes principales

Las excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia de dos frentes principales, 'Cantera 1', con 41,15 metros lineales y cortes de hasta 3,5 metros de alzado, y 'Cantera 2', con 51,10 metros ya exhumados y un desnivel de hasta cuatro metros entre los extremos oriental y occidental.

En este último caso, el lecho rocoso fue localizado a 3,5 metros de profundidad bajo materiales de vertido, alcanzando en algunos puntos los 7,4 metros de profundidad para recuperar los frentes tallados.

La actuación forma parte del trazado del corredor verde que conectará San José Obrero con la población de Canteras a través de una senda de dos kilómetros. En su primera fase, ya ejecutada, se acondicionaron 700 metros con vegetación autóctona y sistemas de riego sostenible.

La intervención en la Finca Medina, una parcela de más de 120.000 metros cuadrados situada en la falda de la Loma de Canteras, combina la adecuación ambiental del terreno con la recuperación arqueológica de uno de los principales complejos de cantería de época romana documentados en la Península Ibérica.

Además, 'Bosque Romano' llevará a cabo la restauración ecológica de unas 15 hectáreas de parcelas semiabandonadas, incluyendo la retirada de especies vegetales invasoras y la plantación de unos 30.000 ejemplares de 50 especies autóctonas, desde árboles como ciprés de Cartagena, encinas y madroños, hasta arbustos y especies aromáticas adaptadas al clima semiárido como lavanda, romero o esparto.

Esta repoblación busca recuperar la biodiversidad perdida, proteger el suelo contra la erosión y crear hábitats para la fauna silvestre. El proyecto está dotado con un presupuesto de un millón de euros, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos europeos NextGenerationEU.