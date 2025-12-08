Acceso

Cielos poco nubosos o despejados en la Región de Murcia

La temperatura máxima se registrará en la ciudad de Murcia con 20 grados

Murcia solicita ampliar el horario de salida de los niños de 12:00 a 21:00 horas
Buen tiempo en la Región de MurciaRicardo OrdóñezIcal
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 8 de diciembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas con pocos cambios, localmente mínimas en descenso. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.

