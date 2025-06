Debate del Estado de la Región: El PSOE advierte a López Miras que, tras su pacto con Vox, terminará "devorado" por el "monstruo que está alimentando"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Carmina Fernández, ha criticado que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, "cedió al chantaje y pactó con Vox la implantación de la agenda ultra en nuestra región", por lo que se ha convertido en "cómplice de la normalización del discurso de odio". No obstante, ha advertido al jefe del Ejecutivo autonómico que "vive a corto plazo" y que terminará "devorado" por el "monstruo que está alimentando".

Durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región -que por acuerdo de la Junta de Portavoces ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las seis mujeres asesinadas y un menor asesinado en lo que va del mes de junio-, Fernández ha afirmado que López Miras "decidió girar a la radicalidad antes que optar por la centralidad y la moderación que le ofreció" el secretario general del PSRM, Francisco Lucas.

En este sentido, Fernández ha reprochado que ese pacto con Vox "ya está teniendo consecuencias negativas para nuestra tierra y tendrá más" porque con él "perdemos derechos y conquistas que creíamos consolidadas". "Porque Vox exige, usted obedece y el resto de ciudadanos pagamos las consecuencias, señor López Miras", ha criticado la portavoz socialista.

Así, ha acusado al presidente del Gobierno regional de ser "cómplice de la normalización del discurso de odio, de la desconfianza de las instituciones, del discurso antisistema, de la desinformación, incluso de cuestionar la democracia cuando no les va bien".

En cualquier caso, ha advertido al presidente del Gobierno regional que su pacto con Vox "no es gobernabilidad" sino que "vive en el corto plazo". "Podrá asegurarse el poder pero no valora lo que está en juego y terminarán devorados por el monstruo que están alimentando y más aún en esta Región", ha señalado Fernández, quien ha lamentado que, a corto plazo, "vamos a perder en lo social, en igualdad, en derechos, pero también en lo económico y en lo ambiental".

"Aceptan el odio y la exclusión, criminalizan a los inmigrantes, los mismos que trabajan en nuestras casas cuidando a nuestros mayores y los que están recolectando en el campo y también criminalizan a las ONG que trabajan por la solidaridad", según Fernández, quien también ha lamentado que "han eliminado la financiación pública de la patronal y de los sindicatos dinamitando el diálogo social".

En concreto, ha criticado que los han dejado fuera de los presupuestos "con prisa sin ni siquiera un informe jurídico que consideramos necesario", algo que "llaman acabar con chiringuitos pero la realidad es que es acabar con herramientas democráticas que nos han costado muchos años mantener y conseguir".

Además, ha lamentado que López Miras "cuestiona del Pacto Verde cuando estamos recibiendo cientos de millones de euros de Europa en su aplicación", lo que "vuelve a poner en riesgo al Mar Menor".

"Hogares pobres"

Fernández ha recriminado que "la Región no avanza, retrocede", y ha señalado que "uno de cada tres ciudadanos vive en riesgo de pobreza, con ingresos inferiores a 965 euros mensuales". Especialmente, ha lamentado que "más de 122.000 niños de esta Región, el 41 por ciento, crecen en hogares pobres" y "no pueden hacer tres comidas completas al día, que no pueden ir de excursión o que hacen los deberes con abrigo".

La dirigente socialista ha detallado diversos indicadores que reflejan el "deterioro" regional, como "el PIB por habitante estancado en el 83,6% de la media española" y un paro juvenil que "ha aumentado hasta el 32%, tres puntos por encima de la media nacional". "Lideramos la temporalidad y la economía sumergida", ha añadido.

Igualmente, ha criticado que las mujeres de la Región "cobran de media 5.300 euros menos al año que los hombres", mientras que el 42% de los trabajadores de la Comunidad "cobran por debajo del salario mínimo interprofesional; ese que dijo hace unos días que le parece tan mal que se incremente", tal y como ha reprochado al jefe del Ejecutivo murciano.

Ha acusado al Gobierno regional de "autocomplacencia y búsqueda de culpables ajenos" y ha criticado la falta de un modelo económico y territorial coherente. "No hay rumbo; seguimos con una economía precaria, basada en sectores con bajos salarios, empleos precarios y escaso valor añadido", ha manifestado.

La alternativa de gobierno

Fernández ha reclamado un cambio de rumbo y ha reivindicado que "otra Región es posible si se hacen las cosas de otra manera", por lo que ha ofrecido la colaboración socialista para abordar los problemas regionales.

Así, ha reivindicado que el PSOE es un "partido de gobierno" y que su objetivo "no es el enfrentamiento y la bronca" y, por eso, ha reconocido que le hubiera gustado "empezar el debate centrando los puntos de acuerdo en los que podríamos estar trabajando juntos para que nuestra Región avance y para los que se requieren amplios consensos".

La portavoz socialista ha criticado el "colapso" del sistema sanitario murciano y ha subrayado que "somos la cuarta comunidad con peor servicio sanitario de España, según la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública".

Fernández ha criticado que "la Atención Primaria está desbordada, los centros de salud con plantillas insuficientes" y ha destacado que "más de 100.000 pacientes llevaban esperando más tiempo del que marca la ley para ser atendidos por un especialista".

La dirigente socialista ha extendido su crítica a otros ámbitos como la dependencia, donde "hay más de 12.000 personas en listas de espera" y ha denunciado públicamente que "el año pasado fallecieron 1.396 personas esperando las ayudas". Sobre vivienda, ha señalado que "acceder a una vivienda digna es una misión prácticamente imposible" para jóvenes y familias.

En educación, Fernández ha subrayado los problemas estructurales, indicando que "hay masificación en las aulas, altísimas temperaturas, amianto, barracones" y que la Región tiene "una de las tasas de abandono escolar temprano más altas de España".

En materia de agua, ha lamentado que el Gobierno regional "ha preferido siempre agitar el fantasma de que nos quitan el agua y confrontar en lugar de trabajar seriamente en soluciones de consenso y sostenible". Así, ha criticado que el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, "dejan solo" a López Miras en esta materia, porque "no nombran ni una sola vez el trasvase, ni hacen propuesta alguna".

Frente a ello, ha reivindicado que los socialistas de la Región "hemos defendido, defendemos y defenderemos siempre el trasvase de Tajo-Segura, pero también exigimos desalación, mejorar en regadíos y mejorar tecnologías para impulsa al máximo la reutilización y la depuración".

Fernández ha denunciado la "falta de ambición autonómica" del Ejecutivo murciano y ha destacado que "el Gobierno de España ha apoyado y sostenido esta Región como nunca". "Lo que hoy avanza en la Región de Murcia es gracias al Gobierno socialista de España; sin su compromiso y sin el compromiso de Europa, esta Comunidad estaría completamente paralizada", ha subrayado.

La dirigente socialista ha criticado la política tributaria del Ejecutivo regional y ha argumentado que "sus rebajas fiscales han detraído a esta Región 1.400 millones de euros hasta el año pasado" a los que "hay que sumarle 400 millones de euros más de este año". "Esto equivale a la mitad del gasto sanitario de un año", ha añadido Fernández, quien ha insistido en que estas políticas "benefician al 2% y condenan al 98% de la población".