Detenido un individuo en Cartagena por disparar a un hombre y una mujer por una deuda por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena (Murcia) a un individuo por disparar presuntamente a un hombre y una mujer con los que tenía una supuesta deuda económica relacionada con el tráfico de drogas, según informaron fuentes del Cuerpo.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 8 de noviembre, cuando el Hospital General Universitario Santa Lucía comunicó a la Policía Nacional que habían ingresado dos personas heridas por arma de fuego.

Varias patrullas se dirigieron al lugar y, tras entrevistarse con los heridos, los agentes determinaron que el ataque se había producido en la Barriada Santiago de la ciudad portuaria, donde un hombre habría disparado sobre el vehículo en el que se encontraban las víctimas.

La investigación permitió identificar al presunto autor de los disparos y establecer que el motivo del enfrentamiento estaba relacionado con una deuda económica por el tráfico de drogas que el autor tenía con una de las víctimas.

Los dos heridos acudieron al domicilio del presunto autor para reclamar el dinero que le debían, lo que dio lugar a una discusión que terminó cuando el arrestado les disparó con un arma de fuego, causando heridas en una pierna a la mujer y en la cabeza al hombre por el roce de un proyectil.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que dispuso su ingreso en prisión provisional.