Detenido en Torre Pacheco el responsable de un prostíbulo donde explotaban sexualmente a siete mujeres extranjeras

Un hombre ha sido arrestado en la localidad murciana de Torre Pacheco como presunto autor de diversos delitos vinculados con la explotación sexual de mujeres extranjeras. Según ha informado la Policía Nacional, se le atribuyen cargos por favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y en el ámbito de la prostitución.

La operación culminó esta semana con el registro de un domicilio que funcionaba como prostíbulo, donde los agentes localizaron a siete mujeres que estaban siendo sometidas a explotación sexual. Cuatro de ellas se encontraban en situación administrativa irregular en España. Durante la intervención se incautaron más de 9.000 euros en metálico, dispositivos electrónicos, sustancias sintéticas sometidas a fiscalización y fármacos anabólicos.

La investigación se remonta a comienzos de febrero, cuando una mujer acudió a las autoridades tras haber escapado del lugar. La denunciante relató que, al igual que otras mujeres, fue obligada a ejercer la prostitución bajo condiciones abusivas, sin apenas margen de decisión ni libertad de movimiento. Describió un entorno de vigilancia constante, con cámaras instaladas, y jornadas extenuantes en las que debía estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Tras recopilar indicios suficientes, la Policía Nacional procedió al registro del inmueble esta semana, logrando liberar a las víctimas y detener al principal sospechoso, quien fue puesto a disposición judicial este viernes. El juez decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.

Las mujeres rescatadas han sido atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), que les está ofreciendo asistencia integral tras su liberación.