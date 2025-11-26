Drones de Policía Local y Protección Civil se suman al dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de Murcia esta Navidad

Los tres drones de los que dispone la Policía Local de Murcia y un don de Protección Civil se incorporan al dispositivo de seguridad que ha previsto el Ayuntamiento con motivo de las fiestas de Navidad, según ha anunciado este miércoles el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, momentos antes de presidir la Junta Local de Seguridad para estas fiestas.

Un dispositivo que da comienzo este viernes con el encendido del árbol de la Plaza Circular de la capital, en el que participará un total de 128 efectivos de la Policía Local, así como una treintena de personas de Protección Civil.

Además, se mantendrá a cuatro parejas de Cruz Roja con un coordinador, a lo que se sumarán tres ambulancias, dos de ellas de Servicio Vital Avanzado y una de Servicio Vital Básico.

Este plan estará operativo desde este viernes hasta el 7 de enero y contará con más de 210 efectivos entre Policía Local, bomberos y Protección Civil, además de refuerzos específicos en Nochebuena y Nochevieja, rozando los 400 en esos días. Cruz Roja colaborará con el Consistorio para el refuerzo sanitario y Bomberos preparará retenes específicos para los actos navideños.

Perona ha recordado que el estado de alerta se mantiene en nivel 4 y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la población, ya que tanto FCSE (Policía Nacional y Guardia Civil), así como Policía Local con "toda su plantilla", más de 40 bomberos con sus diferentes retenes y Protección Civil trabajará en este dispositivo, junto con la colaboración puntual de efectivos de Cruz Roja. En el caso de los efectivos de Policía Local, ha precisado que se reforzará a diario con más de 60 efectivos.

Perona ha confirmado que los drones estarán funcionando, así como la unidad de Caballería, debido a los "buenos" resultados que se están obteniendo.

Un dispositivo que se centrará no solo en la capital, sino también en todas las pedanías. Se trata, ha dicho, de un dispositivo "sólido, coordinado y adaptado al aumento de actividad que vive Murcia en estas fechas, con el objetivo de que vecinos y visitantes disfruten de una Navidad segura". "Trabajamos para garantizar la movilidad, evitar hurtos, combatir la venta ambulante ilegal y velar por el cumplimiento de las normas que regulan las aglomeraciones", ha indicado.

El dispositivo integra el Plan Especial de Seguridad de Navidad 2025/26, que refuerza la presencia de Policía Local en las calles con el fin de mejorar la movilidad y seguridad vial, prevenir hurtos y venta ambulante no autorizada y asegurar el cumplimiento de la normativa administrativa en los numerosos actos y eventos programados.

Con este objetivo, se incrementará la visibilidad y cercanía de los agentes mediante servicios diarios específicos, entre ellos las Oficinas de Atención al Ciudadano, que se ubicarán en la Plaza Fuensanta o el recinto de la Fica y en la Plaza Santo Domingo, atendidas cada día por dos agentes.

Además, hasta 22 policías prestarán servicio diario en el centro de la ciudad como parte del operativo de Policía Cercana y Visible, reforzado por la presencia puntual en distintos puntos de visibilidad establecidos en zonas muy transitadas.

El plan también incluye un servicio diario de prevención de hurtos y venta ambulante, especialmente en la zona centro y el barrio del Carmen, integrado por unos 20 agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana. En paralelo, entre cuatro y ocho agentes trabajarán diariamente en el recinto de la Fica para asegurar el normal desarrollo de Navilandia, uno de los principales espacios de ocio familiar durante estas fechas.

Operativo para el árbol de Navidad

Con motivo de la inauguración del Árbol de Navidad en la Plaza Circular este viernes, y ante la previsión de miles de asistentes, se activará un dispositivo extraordinario compuesto por 128 policías destinados a garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo del acto.

A este despliegue se sumarán los retenes previstos por el Servicio de Extinción de Incendios, establecidos debido a la gran afluencia de público y al uso de fuegos artificiales.

El dispositivo de bomberos se organizará con un retén por aglomeración y fuegos artificiales, formado por una salida con seis agentes de personal de guardia y una media salida con cuatro agentes de personal localizado. Asimismo, se dispondrá de un retén por requerimiento policial compuesto por dos cisternas, cada una de ellas dotada con dos agentes.

En total, el operativo de bomberos contará con cuatro vehículos y 14 agentes destinados al evento. Por parte de Protección Civil, habrá un dispositivo para el encendido del árbol compuesto por 20 voluntarios y 6 técnicos.

El Ayuntamiento dispondrá también de un servicio especial en Cortylandia, ubicado en la avenida de la Libertad, uno de los puntos que más visitantes atrae durante las fiestas, así como en el Jardín de los Sueños, que se instalará en el Jardín del Malecón a partir del 12 de diciembre y para el que se ha previsto un dispositivo específico debido a la gran afluencia de público que se espera.

En todos estos espacios, y en general en las actividades navideñas recogidas en el programa oficial, la Policía Local garantizará la movilidad y la seguridad de los asistentes.

El operativo se reforzará especialmente en zonas de gran afluencia, como la Plaza Santa Catalina, de las Flores, la avenida Alfonso X, la calle Pérez Casas, las tascas y los jardines de la Constitución y de la Fama.

En estos puntos se instalarán Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano y se colocarán vehículos de gran tonelaje como medidas de seguridad pasiva. En Nochevieja, la Glorieta de España contará con un refuerzo especial durante las campanadas y los eventos musicales.

En total, todos los funcionarios de Policía Local participarán en el dispositivo, que sumará alrededor de 20.000 horas de servicio e incluirá el uso de todos los medios materiales disponibles, como drones y la Unidad de Caballería.

Protección Civil contará con un equipo de voluntarios en el centro durante todo el periodo navideño, fruto del convenio con la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud.

En el encendido del árbol este viernes, se prevé la participación de 15 voluntarios distribuidos en una ambulancia SVB (Soporte Vital Básico) en la calle Nuestra Señora de los Buenos Libros, una ambulancia SVA (Soporte Vital Avanzado) con enfermero en Ronda Norte, cuatro equipos a pie con botiquín y DESA en la zona este de Plaza Circular, un coordinador de dispositivo 'in situ' en el dispositivo y dos operadores de comunicaciones en el Centro de Coordinación Autonómico.

Nochebuena y nochevieja

Para las noches de Nochebuena y Nochevieja se desplegarán 370 agentes en la primera y 360 en la segunda, con el fin de garantizar la seguridad sin interferir en el ambiente festivo.

Dentro del dispositivo de Policía Local, se contemplan 65 policías cada día específicamente destinados a las zonas de mayor concentración juvenil, con especial atención a la prevención de botelleo y a la venta de alcohol a menores.

También se reforzará la vigilancia mediante el Equipo de Caballería y el uso de drones, que permitirán obtener información en tiempo real para anticipar riesgos y prevenir conductas ilícitas.

En materia de tráfico, se limitará la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, entre las 10.00 y las 23.00 horas.

Además, diariamente se sumarán 60 agentes a pie y de paisano dedicados a reforzar la seguridad durante los actos y eventos del programa navideño. El operativo también se extenderá a las pedanías cuando se prevean concentraciones significativas de personas, garantizando así cobertura en todo el municipio.