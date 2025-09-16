Encuentran en una plaza de Cabo de Palos (Cartagena) el cuerpo sin vida de un hombre

Los servicios de emergencia no han podido salvar la vida de un hombre hallado este martes en una plaza de Cabo de Palos, en la localidad de Cartagena, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos se han producido sobre las 7.08 horas, cuando el '1-1-2' ha recibido una llamada alertando que en el suelo estaba un hombre inconsciente, en una plaza cercana a la calle Medusa Praya de Cabo de Palos.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, quienes han solicitado la presencia de Policía Local de Cartagena y Guardia Civil, tras certificar que la persona estaba fallecida.