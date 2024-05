Feijóo, en Murcia, llama a la movilización y a "concentrar el voto" el 9-J contra las políticas de Sánchez

La emblemática plaza del Cardenal Belluga de Murcia, con la Catedral como telón de fondo, ha sido el escenario escogido para que el Partido Popular se diera un baño de masas este viernes en el pistoletazo de salida de la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Una fecha que, además, coincide con la celebración del Día de la Región de Murcia, por lo que las proclamas para hacer homenaje a la Comunidad Autónoma frente a "la discriminación" y el "castigo" por parte de las políticas del PSOE de Pedro Sánchez han estado muy presentes.

El líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha encandilado a los presentes tras asegurar que la plaza es uno de esos lugares "mágicos, con energía positiva, donde te sientes bien y notas algo especial", al tiempo que se ha preguntado por qué esta comunidad, con "tantas cosas buenas" es una tierra "discriminada por el gobierno socialista".

Un castigo que, además, ha seguido durante todo elmitin el mismo hilo conductor, ya que la Región de Murcia es uno de los territorios donde la agricultura supone uno de los principales tejidos productivos, y en el que la ministra para la Transición Ecológica y cabeza de lista del PSOE al parlamento Europeo, Teresa Ribera, ha tenido los mayores conflictos con la Comunidad. Tanto en los recortes de agua del trasvase Tajo-Segura, como de la falta de inversiones en la protección del Mar Menor, como en lo más reciente, el "carpetazo" al proyecto de ampliación del Puerto de Cartagena, tras 14 años de espera. "Si la mejor candidata que tiene el PSOE es Ribera, imaginaos cómo serán los demás", ha incidido Feijóo.

"No se puede humillar a así a esta Región. Que es la huerta de Europa, que es la que mejor reutiliza el agua, y que tiene un puerto potente. La pregunta que debemos hacernos es la que debemos responder el próximo 9 de junio en las urnas".

Además, ha llamado a la movilización, y ha pedido que el próximo domingo en Madrid se exprese el rechazo contra la ley de amnistía, mientras que el rechazo a las políticas de Sánchez se "escuche en toda Europa", porque es allí "donde se aprueban las leyes que afectan a nuestras familias, a nuestros trabajos, por lo que os pido que os movilicéis y vayáis a votar", al tiempo que ha reclamado "concentrar el voto". "Si dispersamos, no tendremos fuerzas, si concentramos, somos imbatibles. Movilizándonos y concentrando el voto, el 9 de junio vamos a dar una respuesta: Viva la Región de Murcia y viva España".

"Feijóo es garantía para la Región"

Eufórico, jugando en casa, se ha mostrado el líder del PPRM, Fernando López Miras, quien lo primero que ha hecho ha sido alabar las múltiples visitas del presidente del PP a la Región en los últimos meses. La última, hace seis días, en Cieza, apoyando al sector agrícola. "Esto demuestra dos cosas: la primera, que eres una persona inteligente por venir a la 'mejor tierra del mundo', y no como otros; y la segunda, demuestra compromiso con las personas y con la Región. Porque no se puede conocer una tierra si no vienes, si no hablas con su gente, o si no te reúnes con sectores como el agrícola o el transporte. No se puede defender una tierra si no paseas por sus calles, y por eso Feijóo es la mejor garantía para la Región de Murcia y los españoles".

Y sobre Ribera, el presidente murciano ha asegurado que "hablemos de lo que hablemos, se nos maltrata y nos perjudica. Siempre el mismo partido, y la misma persona. Nos lo han puesto muy fácil a los murcianos, ya que Teresa Ribera es quien más ha demonizado a los agricultores, quien más ha recortado el trasvase y quien ha asfixiado en materia de agua, además de guardar en el cajón un proyecto tan importante como el Vertido Cero".

Ahora, ha señalado de nuevo, con el freno al proyecto de El Gorguel en Cartagena, "nos ha dejado su tarjeta de despedida, tirando abajo uno de los proyectos más importantes de Europa, en el que se contemplaban miles de puestos de trabajo, y un proyecto estratégico para España. Todo ello, de forma unilateral".

Por ese motivo, López Miras ha sido contudente: "hay que apartar las políticas del agua del sectarismo ideológico del PSOE, y hay que enseñarle a Sánchez la puerta de salida de La Moncloa".

Y precisamente, en materia de agua, ha defendido que en España hay "agua para todos", y que el único proyecto que cuenta con un Plan Nacional de Agua es el liderado por Feijóo. "Estas elecciones sí que pueden cambiar gobiernos, y gracias a Feijóo, hay posibilidades reales de que haya dos diputados de la Región de Murcia en el parlamento Europeo. Nunca un presidente apostó tanto por la Región".

El acto lo ha abierto Mara Abadía, candidata del PP mruciano a la elecciones europeas, ha pedido la independencia de los tribunales "garantizando que la justicia sea igual para todos, y eso solo lo defiende el PP". Ha pedido "defender la unidad de España, y acabar con el mayor problema que tiene el país: Pedro Sánchez".

Las elecciones d el 9-J son "importantísimas". Ha insistido en que "Europa no es lejana, y es ahí donde se toman las grandes decisiones que luego tienen su reflejo en España y en la Región". Por eso, ha recordado que el 9 de junio, "tenemos la oportunidad de que sea el principio del fin del maltrato del sanchismo a la Región de Murcia". Ese día, ha dicho, "haremos más región, más España, y más Europa".