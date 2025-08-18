El festival Cabo Pop reúne a más de 7.000 personas en Cabo de Palos

La octava edición del festival Cabo de Pop ha reunido este fin de semana a cerca de 7.000 personas en un homenaje a la música y al entorno natural de Cabo de Palos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En paralelo a los conciertos, medio millar de personas participó en las actividades complementarias, que combinaron deporte, naturaleza y conciencia medioambiental.

Entre ellas, destacaron actividades náuticas como las rutas en kayak, vela, paddle surf, snorkel o buceo, así como las propuestas de sensibilización medioambiental o iniciativas ligadas a proyectos europeos relacionadas con las Salinas de Marchamalo.

En lo musical, la programación de Cabo de Pop combinó la escena emergente con los proyectos consolidados. La primera jornada arrancó con Mavica y la noche continuó con la fiesta de Mala Cotton, seguida de Ortopedia Técnica.

Ya entrada la noche, Yung Prado transformó el recinto en una pista de baile acompañado por los DJ sets de Sindicato Asiático del Sonido y Los Miami, encargados de abrir y cerrar la jornada.

El sábado, última noche del festival, comenzó con Bonaerense y siguió con Sistema Nervioso y Diamante Negro. El broche de oro lo puso Camellos, que cerró su gira. La despedida corrió a cargo de Desaparezca Dj (Casino Social Club), con una sesión que reivindicó el papel de la música como forma de conexión y celebración colectiva.