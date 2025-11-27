El tiempo
Frío y heladas en el norte de la Región este jueves con mínimas de 0 grados
Caravaca de la Cruz y Yecla llegarán a esos 0 grados y el máximo son los 16 grados esperados en Murcia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 27 de noviembre, cielos despejados.
Las temperaturas mínimas irán en descenso, con heladas débiles en el norte de la Región, y las máximas en ascenso en el Noroeste y con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte, disminuyendo a flojos variables por la tarde.
En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 0 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.
