La Guardia Civil encuentra a dos hombres sin vida y con heridas por arma de fuego en dos pedanías de Lorca (Región de Murcia)

La Guardia Civil ha encontrado este martes por la tarde en una vivienda del paraje de El Cantal, en Lorca, el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia por arma de fuego, según han informado fuentes de la Benemérita.

Además, también esta tarde, han encontrado en el maletero de un vehículo en la pedanía lorquina de Ramonete, el cuerpo de otro hombre que también tenía heridas por arma de fuego.

La Guardia Civil está investigando la supuesta relación entre ambos sucesos. Las diligencias se han declarado secretas, según las fuentes consultadas, por lo que apenas hay información sobre un suceso que ha conmocionado a las fuerzas y cuerpos del Estado.