«La historia de Murcia empezó antes que la de territorios más beneficiados»

Se cumplen 100 días desde las elecciones del 28M que devolvieron a José Ballesta (Murcia, 1958) la vara de mando al frente del Ayuntamiento de Murcia, que él mismo lideraba desde 2015, pero que una moción de censura fraguada entre Ciudadanos y PSOE le arrebató. Ahora, con una mayoría absoluta, recupera el proyecto de ciudad que dejó pausado en 2021, con el que busca que la capital del Segura ocupe el lugar que merece frente al resto de ciudades de España. «Las perspectivas no son buenas para mantener la igualdad entre los españoles».

¿Cómo ha encontrado el Ayuntamiento tras su vuelta?

Me encontré con una situación absolutamente distinta a la que dejamos, no tenía nada que ver con el modelo de ciudad que yo dejé en su momento. Entonces lo que hemos intentado es recuperar ese modelo de gestión y esas iniciativas que fueron las que en su momento nosotros llevamos adelante.

¿Cómo dejaron las cuentas la coalición PSOE-Cs?

No soy muy revisionista ni muy de mirar para atrás, porque te hace convertirte en estatua de sal, pero las cuentas no estaban bien. Como supongo que en cualquier administración pública, se tomaron decisiones que yo no hubiera tomado. En 90 días aprobamos el presupuesto de 2023 para paliar y corregir algunos de los déficit con los que nos hemos encontrado, como anuncios de corte de teléfono o del suministro eléctrico. También había un riesgo complicado con el apartado del personal, con el que había que hacer frente a las nóminas.

Una mayoría absoluta dice mucho de su gestión anterior. ¿Cómo fue gobernar con Cs?

Qué quiere que le diga. Si hacemos un análisis, todo lo que ha sucedido con esa organización política surge en este despacho en el que está usted en este momento. Es aquí cuando empiezan a batir las alas de la mariposa que desencadenaron el tsunami que barrió a toda la organización política en la que habían, de alguna manera, proyectado castillos en el aire y que finalmente se han destruido. Pero sí, todo empezó aquí.

¿Y qué tal la relación con Vox? Votaron en contra de los Presupuestos esta misma semana.

Vox es un partido diferente a nosotros, que tiene su autonomía, y en el Ayuntamiento de Murcia ha decidido, según las primeras impresiones, instalarse en la oposición. Nosotros los tratamos con la elegancia y con la responsabilidad de quienes tienen un importante apoyo de los murcianos.

El plan de movilidad fue uno de los proyectos más polémicos del gobierno anterior. ¿Qué han hecho para revertirlo?

Había una leyenda generada que decía que las obras tendrían que estar listas de forma urgente porque el 30 de septiembre se acababa el plazo, y luego comprobamos que no era así. Lo primero que hicimos fue prohibir talar ni un árbol más, y convocamos a todas las asociaciones, organizaciones y grupos sociales para escucharlos y empezar a tomar decisiones de manera inmediata. Ahora, que ya se puede disfrutar de la calle, estamos intentando acabar con ese entramado de obras que había cuando entramos. También estamos negociando con organizaciones, Ministerio y Unión Europea las modificaciones que vamos a introducir en el plan. Somos un gobierno coherente e institucional, no de esos que llegan a tumbar y destruir todo y que se creen una especie de enviados de no se sabe qué superioridad moral.

¿Qué planes impulsará con los fondos europeos en la ciudad?

Un proyecto clave que no estaba incluido es la ampliación del tranvía de Murcia, así como un elemento que nosotros siempre hemos defendido, el tranvibús, que son BTR (Bus de Tránsito Rápido) eléctricos para determinadas zonas que no estaban en los proyectos anteriores.

¿Qué proyecto hará de Murcia una ciudad de referencia? ¿Cómo se hace grande una ciudad?

Yo apuesto por la gestión de lo cotidiano. Si la calle está sucia, si la basura no se recoge, si los jardines no están limpios, si no está iluminada la ciudad o si el aire que se respira no es e de buena calidad, todo lo demás no importa. Pero no olvidamos que estamos para transformar la sociedad, y tenemos una serie de proyectos con los que soñamos alto. Uno que me encanta es la fortaleza del Rey Lobo, con la restauración del entorno palaciego de los últimos Reyes musulmanes, que abarcan casi un millón y medio de metros cuadrados. Son castillos que han estado cien años ocultos.

Durante el mes de septiembre, Murcia va a ser la capital de Europa, con dos cumbres de la UE

¿Es suficiente el AVE para conectar Murcia con Madrid? ¿Qué más hace falta para hacerse notar en la capital?

No solo queremos llegar a la capital, sino a todas las capitales de Europa y del mundo. Pero para ello necesitamos que nuestro aeropuerto tenga esas conexiones. Además, la conexión por alta velocidad es manifiestamente mejorable, por decirlo suave. Ni las frecuencias, ni los tiempos, ni los precios son competitivos en estos momentos, y hay que recordar la inversión que ha realizado el Ayuntamiento para ello. En este momento, el AVE, la mayor inversión de la historia de la ciudad de Murcia, no es rentable socialmente.

¿Qué destaca de su gestión en estos 100 días de gobierno?

Tenemos una proyección como ciudad importante y siempre procuramos que haya eventos de excelencia. Este mes acabamos de tener la Supercopa Endesa de Baloncesto, y la semana que viene tenemos dos cumbres de la UE donde se abordarán temas como la invasión rusa en Ucrania, el Brexit o lo que está suponiendo los fondos de cohesión. Murcia va a ser la capital de Europa, y todo ello conlleva un esfuerzo logístico y organizativo, así como de seguridad. Toda esta labor supone ese concepto jurídico indeterminado que se llama reputación. Alguno se habrá dado cuenta ya de que Murcia no es una ciudad grande, sino que es una gran ciudad.

Ha aprobado los Presupuestos para este año, pero ¿qué contempla para 2024?

Entre otras cosas, vamos a hacer una apuesta importante por la educación con escuelas municipales, porque si no invertimos en educación, no tenemos futuro. También tenemos previsto la ampliación de vías verdes por toda la huerta de Murcia. Vamos a tener una gran cantidad de proyectos estratégicos que pondremos en marcha a lo largo de los próximos meses.

¿Cómo la infrafinanciación puede afectar al día a día de los murcianos?

Cuando se estableció el actual sistema de financiación municipal, la ciudad más perjudicada de España fue Murcia, porque se puso una barrera en los 500.000 habitantes para tener beneficios importantes. Nosotros nos quedamos en el límite poblacional, pero no pudimos entrar por unos pocos miles de ciudadanos. ¿Qué conlleva esto? Que somos tratados como ciudades de 50.000 habitantes, y arrastramos un déficit que hay que suplir con esfuerzo, capacidad de trabajo y optimización de lo que tenemos, por eso nuestras licitaciones siempre están ajustadas hasta el euro.

Y en materia de inversiones, ¿qué balance hace de lo recibido por el Gobierno central? ¿Cómo se ha tratado a la ciudad de Murcia?

En este aspecto, tengo que estar agradecido, porque como no tenemos financiación propia, hemos concurrido a muchísimas convocatorias competitivas con otras ciudades españolas, y siempre hemos barrido, como ocurrió en 2016 con la convocatoria de SmartCity. Siempre que hemos ido a hablar con la administración central hemos sido bien recibidos y no tengo queja, independientemente del partido que en cada momento haya gobernado.

Pero ha manifestado deficiencias de un servicio de AVE y un aeropuerto más competitivo.

Evidentemente. El hecho de que esas concurrencias hayan sido positivas, no quita el hecho de que haya otras cuestiones que son gestionadas directamente por la administración que son, en este momento, muy deficitarias.

Hay otros que no tienen que hacer tanto esfuerzo para tener obras fundamentales

O ningún esfuerzo. Incluso, sin pedirlo, basándose en no sé qué deudas históricas. Pues a todos estos hay que decirles que mi historia, la de mi ciudad, empezó bastante antes que la de ellos. Y si no, que se vengan y vean lo que tenemos aquí. Cuando ellos no existían aquí ya teníamos Reyes que gobernaban espacios de un territorio que abarcaba prácticamente media península ibérica.

Así se refleja también en la situación política actual, donde unas comunidades parece que tienen más derechos que otras. ¿Cómo ve esta situación de España y cómo perjudica a Murcia?

Todo esto lo veo desde esa especie de supremacía moral, de ese pedestal ético en el que algunos se han instalado en base a no sé qué hojas de servicio anteriores. Aquellos que defienden lo que parece una bandera de la igualdad se les desmorona todo lo que hay bajo sus pies cuando no aplican ese criterio de manera general a todos los españoles. La igualdad debe estar en todos los ámbitos, y la igualdad de oportunidades es un elemento absolutamente esencial en cualquier sociedad. Y si eso se quiebra, se está quebrando un principio sustancial en el que se basa nuestra convivencia como sociedad. Yo no soy muy optimista, y aunque tampoco soy adivino, creo que las perspectivas no son buenas para mantener la igualdad entre los españoles.