Huermur insta al Ministerio de Cultura a ejercer el derecho de tanteo en la subasta sobre una talla atribuida a Salzillo

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha registrado un escrito dirigido al Ministerio de Cultura solicitando que se ejerza el derecho de tanteo sobre el lote número 1064 de la sala de subastas Segre en Madrid. Se trata de una escultura de madera policromada y estofada, catalogada como 'Virgen con Niño, Escuela Murciana, siglo XVIII', cuya reciente atribución a Francisco Salzillo ha sido destacada por especialistas de la Universidad de Murcia.

Así, Huermur subraya que la atribución al maestro Salzillo "convierte a la obra en un bien de extraordinario interés histórico y artístico, cuya salida al mercado privado entraña un grave riesgo de pérdida para el patrimonio cultural español".

Por ello, la entidad considera fundamental que el Ministerio de Cultura ejerza su potestad legal, recogida en el artículo 38 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, para garantizar que la pieza pase a titularidad pública y se conserve en España.

La talla representa "un testimonio excepcional de la imaginería barroca murciana del siglo XVIII, vinculada a la tradición devocional y artística de la época".

Su atribución a Salzillo, considerado uno de los mayores exponentes de la escultura barroca española y una de las figuras más universales de la historia del arte en Murcia, refuerza el valor cultural de la pieza. La obra conecta directamente con la identidad histórica de la Región y la proyección internacional del arte barroco hispano.

Huermur recuerda que el Ministerio de Cultura ejerce este derecho de tanteo de forma habitual en subastas celebradas en las salas de subastas en Madrid, como prueban las recientes órdenes publicadas en el BOE durante 2025.

Asimismo, Huermur quiere felicitar y reconocer públicamente la labor del Centro de Expertización de Arte de la Universidad de Murcia (CEART-UM) que ha puesto de relieve la importancia de esta obra y su posible autoría de Francisco Salzillo.

"El trabajo de investigación, análisis y difusión realizado por nuestros expertos es esencial para que la sociedad conozca, valore y defienda su patrimonio cultural", destacan desde la entidad conservacionista.

Y es que, manifiesta, "estamos ante una oportunidad única para que el Estado garantice la conservación de una talla que, según los últimos estudios, podría salir de las manos del propio Salzillo. El Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de actuar con rapidez y asegurar que este bien quede bajo tutela pública, como legado para las generaciones futuras".

Finalmente, Huermur hace un llamamiento al Ministerio de Cultura para que adopte medidas inmediatas en este caso y proteja una pieza de incalculable valor histórico vinculada al mayor exponente de la escultura barroca española.