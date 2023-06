El PP insiste en evitar el bloqueo en Murcia y Vox defiende el "modelo Valencia"

El Partido Popular ha puesto en manos de Vox la formación de un gobierno inminente. Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, tras la ronda de las consultas parlamentarias con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, que mañana anunciará la fecha para la investidura. “Los ciudadanos tienen que saber que el bloqueo al PP le da oxígeno a Pedro Sánchez”. Es por eso por lo que “le pedimos a Vox que no se instale en el 'no' para así desbloquear la situación cuanto antes” y que “el votante de Vox no entendería que se unieran al PSOE y Podemos para impedir que gobierne el PP”.

Asimismo, el portavoz del GPP ha asegurado que “con voluntad de acuerdo, diálogo y entendimiento es posible dar luz ver a una investidura de López Miras y que la Región comience a funcionar plenamente”.

El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto a la presidenta de la Asamblea Regional a Fernando López Miras como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma porque “es el candidato que cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara para ser investido presidente”, ya que 21 diputados de 45 son del PP.

Además, ha añadido, “estamos dispuestos a hablar de programa, de medidas, de ideas que ayuden a mejorar la vida de las personas”. “No queremos hablar de sillones ni de cargos, solo queremos poner en común ideas que permitan hacer una región mejor”, pues “es momento de mirar por el interés general y no de hacer cálculos electorales”, ha concluido.

Antelo insiste en entrar en el Gobierno

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, ha asegurado que, a día de hoy, no votarán a favor ni se abstendrán con ningún candidato en el debate de investidura. "No ha cambiado nada desde las elecciones de mayo". Así lo ha dicho antes de insistir en que no se ha producido ninguna negociación con el PP, a quienes advierte de que negociarán "con todo, no por parcelas".

José Ángel Antelo, reunido con la presidenta de la Asamblea Asamblea Regional

Así, ha recordado que en la pasada legislatura sí que hubo un acuerdo programático "y no se cumplió ningún punto de ese acuerdo". Por ese motivo, Antelo ha defendido el modelo de Valencia, "en el que Vox esté tomando parte de ese Gobierno según la representatividad que hemos obtenido", y aplicar "un tercio de nuestras políticas", ha remarcado el dirigente.

Por eso, ha asegurado que están "condenados a entenderse", y ha insistido en que la Región necesita "empezar a funcionar ya, que nos sentemos, negociemos y acordemos".

En este sentido, ha reiterado que su mano "sigue tendida" pese a lo que ocurrió en la Mesa de la Asamblea, en la que el PP no votó a ningún candidato de Vox para la mesa. "Veremos si se puede revertir la situación, pero hay muchas incógnitas", ha remarcado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, se ha propuesto como candidato a presidir la Comunidad. "Es lo serio, honesto y necesario. Otra cosa es que los números no den". El dirigente socialista ha reconocido que el PP tiene "más diputados", y ha dicho que está convencido de que tanto el PP como Vox tienen "ya un preacuerdo que lo llevarán a cabo después del 23 de julio", cuando se celebran las elecciones generales.

De hecho, ha incidido en que ambas formaciones ya "se han entendido para los ayuntamiento", por lo que prevé que también se entenderán para la Región.

José Vélez, reunido con la presidenta de la Asamblea Asamblea Regional

"Si el pleno de investidura se fija para antes del 23 de julio, probablemente veamos un treatillo o paripé. Si se hace con posterioridad al 23 de julio, que es lo que va a suceder, se comprobará que se ponen de acuerdo".

El socialista ha insistido en que ahora la Región necesita "más que nunca a un PSOE serio, que entienda el mensaje que ha mandado la ciudadanía, pero hacer una oposición firme y seria en la que no vamos a permitir dar un paso atrás en la consecución de los derechos".

Finalmente, la portavoz del grupo parlamentario Mixto, María Marín, ha utilizado la misma expresión que Vélez, y ha considerado que si se produce una primera investidura fallida antes de las elecciones generales del 23 de julio, será un "teatrillo".

Marín, quien ha descrito el encuentro como "agradable y cordial", ha descartado presentarse como candidata debido a que su formación solo cuenta con dos escaños, al tiempo que ha asegurado que el PP y Vox están "jugando un poco al despiste" con la vista puesta en las generales.

María Marín, reunida con la presidenta de la Asamblea Asamblea Regional

Así, ha recalcado que la Región de Murcia necesita formar gobierno "cuanto antes", pues está a la cabeza del fracaso escolar, de la violencia machista y padece problemas como el del Mar Menor. "Hay que pensar en los intereses de la Región, no en los sillones, las consejerías y las prebendas", ha aseverado.