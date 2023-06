López Miras advierte que no hay gobierno alternativo al PP más que un bloqueo de Vox o su alianza con PSOE y Podemos

El presidente en funciones de la Comunidad, Fernando López Miras, ha recordado este martes que no hay un gobierno alternativo al PP posible en la Región de Murcia a no ser un bloqueo de Vox o que se alíe con PSOE y Podemos, algo que no contempla. Por tanto "la única alternativa es un gobierno legítimo de quien ha ganado las elecciones con el 43 por ciento de los votos".

López Miras, en declaraciones al programa 'Más de Uno', de Onda Cero, ha resaltado que ahí radica "la diferencia entre el resultado de la Región de Murcia y otras comunidades autónomas" que han negociado escenarios diferentes.

"Es lo razonable y proporcional", ha defendido López Miras, quien ha recordado que "es lo que se ha dado en la práctica totalidad de las situaciones similares durante la democracia. Habría que rebuscar mucho para ver algunas elecciones en las que un partido obtuviera el 43 por ciento de los votos y se bloquease ese gobierno o no se le permitiese gobernar en una legítima minoría, pero con pactos parlamentarios".

Ante la posibilidad de que Vox no apoye al Gobierno de López Miras esta primera vuelta y lo haga después, el presidente murciano en funciones ha advertido que "no se juega con el calendario. Se juega con la Región de Murcia y tenerla más tiempo paralizada, bloqueada, en funciones, lo que no es bueno para nadie".

"Yo sinceramente no creo que Vox haya venido a la política para votar junto con Podemos y con PSOE 'no' a la investidura de un gobierno del Partido Popular que tiene el 43 por ciento de los votos y casi el 50 por ciento de los diputados regionales", ha apuntado.

Además, ha insistido, es "votar 'no', junto con PSOE y Podemos, a un partido que le está teniendo la mano para llegar a acuerdos parlamentarios razonables y proporcionales al resultado que se ha obtenido en esas elecciones".

Ha vuelto a rechazar que lasituación de Murcia y de la Comunidad Valenciana sea la misma, ya que en la comunidad vecina si no había acuerdo entre el Partido Popular y Vox la izquierda sí sumaría un gobierno alternativo.

"En la Región de Murcia no", por eso sólo se pueden dar tres escenarios: "un gobierno legítimo del Partido Popular; un acuerdo entre Podemos, PSOE y Vox, que yo lo veo francamente difícil; o un bloqueo, que en la práctica supondría que votase lo mismo Podemos, PSOE y Vox en contra de la investidura del gobierno del Partido Popular", ha concluido.