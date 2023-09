La investidura de López Miras como presidente de Murcia ya tiene fecha: será el 6 y 7 de septiembre

El inicio del curso político en la Región de Murcia arranca con fuerza. Este lunes se inicia de nuevo la ronda de contactos de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, con el resto de grupos políticos con el fin de fijar un fecha que permita, esta vez sí, la investidura como presidente del Gobierno murciano de Fernando López Miras. Un debate parlamentario que llega justo tres días después de que PP y Vox anunciaran un acuerdo de gobierno con el que se gobernará en coalición, y que situará al líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, como vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Seguridad, Interior y Emergencias.

El debate de investidura, según ha informado la presidenta, se iniciará el próximo miércoles 6 de septiembre, donde López Miras expondrá su proyecto de gobierno, y se reanudará el jueves 7, donde los partidos de PP y Vox votarán a su favor.

El propio Antelo es quien ha asegurado tras su reunión con la presidenta de la Cámara parlamentaria que la negociación con el PP ha sido "muy complicada" y que hubo momentos en los que pensaba que irían a una repetición electoral. No obstante, ha advertido que "siempre" dependió del PP la decisión final. "La clave ha estado en el cambio de postura del PP. Había habido conversaciones, incluso el mismo viernes por la mañana no estaba cerca el acuerdo, pero después se desbloqueó y se hizo un acuerdo respetando el sentir de las urnas", ha afirmado.

Así, ha confirmado que recibirá el apoyo del grupo, contando así con el 18 por ciento de la representación parlamentaria, y el respaldo de más del 60 por ciento del voto otorgado en las urnas. "Va a ser un gobierno fuerte y estable", ha añadido señalando que dentro de poco harán público el acuerdo programático que están ultimando ambas formaciones políticas.

Sobre la designación del consejero de Fomento por parte de su partido, tal y como acordaron con el PP en el pacto, ha dicho que ya tiene pensado a quién designarán aunque "la decisión no está tomada. Se lo trasladaremos al PP para que tengan conocimiento", ha dicho.

Además, ha destacado que el portavoz del Grupo será Rubén Martínez Alpañez, quien hasta ahora ejercía de portavoz adjunto.

Mar Menor

Mientras tanto, el Mar Menor marca el primer desencuentro entre ambas formaciones. Mientras que el dirigente de Vox aseguraba que su partido y el PP están "de acuerdo" en que la ley del Mar Menor se cambiará para conseguir una mayor protección, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado que "no habrá ninguna modificación en la ley del Mar Menor que suponga rebajar su protección". El diputado del PP ha apuntado, respecto al acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Vox, que no harán ningún cambio en la ley del Mar Menor "que no sea aumentar su protección".

Segado ha afirmado que "siempre" se han sentido apoyados por la dirección nacional del PP, que les han dado "la autonomía necesaria para poder negociar", ha dicho añadiendo que "si esta decisión redunda en un beneficio para el PP a nivel nacional, bienvenido sea, pero aquí pesan los intereses de la Región y de sus ciudadanos".

Asimismo, ha recalcado que el PP y López Miras "han hecho un ejercicio de responsabilidad muy importante para intentar llegar al mejor acuerdo posible en la Región". Para ello ha recordado que en julio fue la primera sesión de investidura "fallida" y que una vez no se produjo esta, se abrió un escenario de "bloqueo en el que solo había dos alternativas, o alcanzar un pacto antes del fin de plazo o ir a una convocatoria electoral. Dado que el plazo finalizaba, se optó por alcanzar el mejor acuerdo posible y es lo que hemos hecho", ha apuntado.

La oposición carga contra el pacto

La ronda de contactos ha comenzado a las 11 de la mañana, con el encuentro con la portavoz del Grupo Mixto, conformado por Podemos, María Marín, quien ha asegurado que el actual presidente en funciones haya "cedido" a la "ultraderecha". "Puede que algunos se sorprendan de este giro de López Miras, pues dijo que bajo ningún concepto gobernaría con Vox, pero sabemos bien lo que vale su palabra, lo mismo que vale la de María Guardiola: bien poco", ha afirmado Marín haciendo referencia a la presidenta de Extremadura.

También ha señalado que López Miras "a la vista está que no tiene grandes principios", y ha destacado que "el PP moderado solo existe en campaña electoral". "Entre PP y Vox prácticamente no existe ninguna diferencia", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Vélez, ha asegurado que el nuevo gobierno de coalición "va a ser un lastre" y ha acusado a López Miras de "mentir" tras asegurar que no metería a Vox en el Gobierno. "Se acabó el teatrillo".

A su juicio, la Región de Murcia "ha perdido más de tres meses por un paripé irresponsable de López Miras para atender a los intereses de Alberto Núñez Feijóo. Estaba más interesado en lo que pudiese ocurrir a nivel nacional que lo que pasara en la Región de Murcia".