López Miras dice "no entender" la actitud de Vox en Murcia: "¿Por qué quiere una repetición electoral?"

Queda exactamente un mes para llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad en la Región de Murcia. Un mes en el que se acaba el plazo para que PP y Vox permitan la investidura del popular Fernando López Miras, o los ciudadanos de la Comunidad deberán volver a las urnas, ya que el próximo 7 de septiembre se acaba el plazo límite establecido para conformar gobierno y, de no llevarse a cabo, se disolverá la Asamblea y se convocará de nuevo una repetición electoral. Ante este escenario, nada parece decidido todavía. Vox declinó ceder "gratis" sus votos al PP tal y como ha hecho la dirección nacional con Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, y mientras tanto, sigue sin producirse un diálogo en la Región de Murcia.

Así lo ha expuesto este lunes el presidente del Gobierno en funciones y también del PP murciano, Fernando López Miras, durante una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta, donde ha asegurado no entender "la actitud de Vox", y por qué no sigue los pasos de la dirección nacional. "La posición de Vox es un ejercicio de responsabilidad, y deberían aplicar la misma para desbloquear la situación y evitar una repetición electoral" en Murcia.

López Miras, de hecho, ha recordado que en la Comunidad murciana, la situación difiere aún más a la nacional, ya que con un 43 por ciento de los votos, no necesitan el voto afirmativo, sino la abstención de Vox. "No queremos que nos voten, sino que no bloqueen".

Ha relatado cómo durante la última semana de julio les pidieron una reunión para llegar a un acuerdo y negociar. "Primero dijeron que sí, y a la hora dijeron que no se reunían. Además, pidieron una vicepresidencia, dos consejerías y también funciones ejecutivas para valorar la idoneidad de los consejeros que nombrara el PP. Exigir esto es chantajear a un partido que suma más que toda la izquierda. No hay un gobierno alternativo posible".

La Región de Murcia es la única comunidad autónoma liderada por el PP en España que todavía no ha conformado un gobierno. De hecho, los populares insisten en que la situación es diferente a lo que ha ocurrido en Aragón, la Comunidad Valenciana o Extremadura, donde sí que necesitaban el apoyo de Vox para gobernar. En la Región, con 21 diputados obtenidos, se encuentran a dos de la mayoría absoluta, y la suma de los partidos de izquierda no darían suficiente para gobernar. Por eso, López Miras insiste en que piden lo que siempre se ha defendido a nivel nacional: "Un respeto a los votantes y a un partido que no solo es capaz de ganar las elecciones, sino de conseguir más diputados que PSOE con la izquierda".

El presidente autonómico también ha insistido en la "intencionalidad" latente del PP de llegar a un acuerdo con Vox, que se ha materializado con la presentación de un acuerdo programático de 88 puntos en los que ponía de manifesto cuestiones como la defensa del agua, del trasvase, de las infraestructuras fundamentales, de la financiación autonómica, las bajadas de impuestos, ayudas a los autónomos y más coberturas sociales.

Además de esos puntos, ha recordado que se les ofreció "representación institucional" con la figura de un senador territorial y un representante en la Mesa de la Asamblea Regional, además de otros posibles puestos de responsabilidad. Pero a pesar de todo, los de Santiago Abascal han rechazado continuamente cualquier negociación que no incluya su presencia en el gobierno regional, aludiendo al pacto celebrado en 2019 y que aseguran que no se respetó. "La única manera de que lleven a cabo nuestras políticas es con nosotros ejecutándolas", afirmaban desde Vox.

Respecto al respaldo político por parte de la dirección del Partido Popular, López Miras ha asegurado que cuenta con una comunicación continua con Génova, desde donde le ofrecen "autonomía y libertad". "El contacto con la dirección nacional es permanente, y siempre he reconocido y agradecido la confianza que nos daba como conocedores de las circunstancias de nuestros territorios a cada uno de los dirigentes autonómicos".

Vox responde

Tras la entrevista, el portavoz adjunto de la Asamblea de la Región de Murcia, Rubén Martínez, ha publicado un tuit en el que deja abierta la posibilidad de "plantearse un apoyo externo" a un nuevo gobierno diferente al actual.

"A lo mejor hay que plantearse un apoyo externo a un nuevo gobierno que recupere las instituciones y desaloje a un presidente que no respeta a los electores", ha publicado a través de sus redes sociales.