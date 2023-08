López Miras insiste en negociar con Vox, y les acusa de abocar a una repetición electoral

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia en funciones, Fernando López Miras, ha dicho este miércoles en La Unión que el Partido Popular "quiere sentarse con Vox, que podamos llegar a un acuerdo, que haya negociación y que la Región deje de estar bloqueada y, sobre todo, lo que queremos también es que haya un gobierno con plenas competencias".

Miras ha hecho estas declaraciones tras presidir el acto de descubrimiento de la placa de la calle "Periodista Carlos Herrera" en la calle Miguel Hernández de La Unión, junto al antiguo Mercado Público.", pero que les respondieron desde esa formación "que no se sentaban con nosotros, pusieron distintas excusas y justificaciones en cada rueda de prensa y en cada nota de prensa". Agregó: "Yo creo que hay que dejar de dar vueltas y hay que sentarse a negociar, pero Vox no se quiere sentar a negociar ".

"No sé cuáles son sus cálculos, pero quieren abocar a la región de Murcia a una nueva repetición electoral y creo que esto no es bueno para nadie", añadió.

A su juicio, el PP ha dado sobradas muestras de querer llegar a un acuerdo programático que suponga una mejora para la Región de Murcia en el que Vox pueda tener representación institucional, "la que le han dado los ciudadanos, teniendo en cuenta que el Partido Popular es quien ha ganado las elecciones y se ha quedado tan solo dos diputados de la mayoría absoluta. Es decir, que no entren en el Gobierno bajo ninguno de los conceptos".

Insistió en que los ciudadanos en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo "hablaron de una forma rotunda y contundente como que un 43% de los votos el Partido Popular solo necesita la abstención" de Vox y con un gobierno en solitario.

Vox dice que hay "dos partidos populares"

Mientras tanto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, explicó en una entrevista a Onda Regional este martes que cargos del PP se han puesto en contacto con él para decirle que, "por favor", ambas formaciones lleguen a un "acuerdo ya" para desbloquear la gobernabilidad de la Región. "Gracias a Dios, tengo muchos amigos en todos los ámbitos e, incluso, se ha puesto en contacto conmigo gente del PP diciéndome: por favor, vamos a llegar a un acuerdo ya".

En este sentido, consideró que hay "como dos partidos populares". Por un lado, ha remarcado que está el PP de Alberto Núñez Feijóo y de FernandoLópez Miras que "no quiere sentarse con Vox y que prefiere pactos con PSOE seguramente".

"Y luego está el PP de Isabel Díaz Ayuso, el de los dirigentes de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Castilla y León y de muchos ayuntamientos de la Región de Murcia que parece que sí ven en Vox un aliado para sacar adelante los grandes problemas que tiene la Región de Murcia", dijo.

Alpañez ha esperado que no se vuelvan a celebrar elecciones autonómicas en la Región "porque no es lo que quieren todos los murcianos y no es lo que quiere Vox". "Nosotros, lo que queremos, es que se ponga en marcha ya, a la mayor brevedad, un gobierno de coalición y que se empiecen ya a desarrollar todas las políticas que necesita la región de Murcia, que no son pocas", señaló.

Por otro lado, explicó que el hecho de que Vox entre en el Gobierno regional, "más que una línea roja, es una necesidad para resolver los grandes problemas que tiene la Región de Murcia y para garantizar que se ponen en marcha los mecanismos y políticas necesarias" para ello. En este sentido, criticó que el Partido Popular en la Región de Murcia "no se caracteriza por cumplir sus compromisos" y, por ello, señaló que el único mecanismo que Vox considera "adecuado para que esos compromisos se cumplan" es "compartir responsabilidad".

"No hemos puesto ningún tipo de línea roja porque tampoco hemos indicado qué consejerías tenemos que asumir ni de qué manera", según Alpañez, quien cree que se tienen que sentar en una mesa y trabajar "sobre la base de los grandes problemas que tiene la Región de Murcia".