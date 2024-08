López Miras: "Lo que ayer vimos fue un esperpento. Es humillante lo que Sánchez nos está haciendo pasar"

"Ayer asistimos con incredulidad a un episodio más de esta bochornosa y humillante situación por la que Pedro Sánchez no está haciendo pasar a todos los españoles". Así ha definido este viernes el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, lo ocurrido en Cataluña con Carles Puigdemont y su posterior huída tras dar un mitin en Barcelona. "Lo que vimos fue un esperpento, cómo un prófugo de la justicia, una persona con una orden de detención por parte de un juez, avisó, informó, nos narró a todos qué día iba a venir a España, a qué hora iba a estar en Barcelona, hizo un acto ante miles de personas, y después de terminar ese acto se fugó y no fue detenido".

A su juicio, "esto es humillante, es un descrédito para España como país". De hecho, "la comunidad internacional está asistiendo desde la incredulidad también y desde el bochorno a lo que está pasando en España".

Para López Miras, que no se ejecutara la orden de detención de un juez tiene un responsable último. "El responsable último es aquel que no ejecutó esa orden de detención o el gobierno que no dio, desde luego, respuesta a esa orden de ejecución para poder seguir gobernando", ha apuntado.

"Sin duda, el que ayer Puigdemont no fuese detenido se debe a algo", ha defendido el presidente murciano, quien ha insistido que "el que ayer fallasen todos los sistemas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se debe a algo, no fue casual, las cosas no pueden funcionar tan mal".

En esta línea, ha defendido que "esto ha pasado porque Pedro Sánchez, para seguir siendo presidente del gobierno, depende de Puigdemont" y ve en este hecho "una connivencia clara".

"Pedro Sánchez necesita a Puigdemont para seguir siendo presidente del Gobierno y por eso ayer un fugado de la justicia no fue detenido en España", ha argumentado.

Pacto bochornoso

A esto hay que añadir que "Illa, el Partido Socialista de Cataluña (PSC), llega a la presidencia de la Generalitat de Cataluña gracias a un pacto no menos bochornoso de lo que vimos ayer".

"El Partido Socialista llega a la presidencia de Cataluña con el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) gracias a un pacto fiscal que va a perjudicar gravemente al conjunto de los españoles y muy especialmente a los ciudadanos de la Región de Murcia", ha denunciado.

Además, con este acuerdo, ha señalado, "Pedro Sánchez consiguió seguir en la Moncloa y tener la presidencia de Cataluña con el dinero de todos los españoles, especialmente los que estaban más perjudicados en el sistema de financiación que somos los murcianos".

"Con el dinero de los murcianos, el Partido Socialista se ha asegurado ser el presidente, tener la presidencia de Cataluña y que Sánchez siga en la Moncloa", ha lamentado López Miras, quien ha advertido que "esto no lo vamos a permitir", ya que "no sólo es inmoral, no sólo rompe nuestro Estado de Derecho basado en el principio de igualdad y de solidaridad entre todos los territorios y los españoles, sino que es ilegal".

Ha defendido que "va en contra de la Constitución y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas", por lo que están articulando todos los mecanismos que tienen -políticos, institucionales, desde la Administración, desde el Gobierno regional y también jurídicos-. "Vamos a acudir a los Tribunales de Justicia cuando esto se consuma", ha concluido.