El abogado de Puigdemont asegura que el expresident ya está "fuera de España"

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el expresident de la Generalitat ya no está en Cataluña, sino que se encuentra fuera de España. No obstante, pese a que ayer ya reveló que "había vuelto a casa" no ha especificado si está en Waterloo. Así lo ha anunciado en una entrevista en RAC1, donde ha señalado, además, que el dirigente huido de Junts se dirigirá a la ciudadanía en los próximos días, en concreto "hoy o mañana".

Boye ha insistido, igual que hiciera ayer a la salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que Puigdemont ha cumplido con el trabajo que venía a realizar a Cataluña y que, posteriormente, ha huido. Y ni una palabra sobre su paradero, ya que, a su juicio, es él quien debe comunicarlo.

Hay que recordar que, en declaraciones a TV3, Boye negó que el expresidente tuviera previsto llegar a un acuerdo con los Mossos d'Esquadra para pactar una detención. Es más, reiteró que Puigdemont "no se entregará nunca".

"Ha dicho que vendría a la investidura y yo creo que ha participado de manera clara", dijo sobre la breve visita del expresidente catalán, que una vez más logró burlar un dispositivo de seguridad en el que su abogado ha dicho textualmente "hubo nerviosismo" y en el que se detuvo "a diestro y siniestro".

Hay que recordar que Puigdemont hizo una breve aparición de 15 minutos, dio un discurso y desapareció tras finalizar. Finalmente, tampoco acudió al pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y, por tanto, no votó ni delegó su voto. Cuando el presidente del Parlament le nombró, los diputados de Junts aplaudieron en un gesto simbólico.