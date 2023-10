López Miras, en el Senado: "Con la amnistía, se elimina de un plumazo la igualdad en España"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha comparecido este jueves en el Senado, al igual que sus homólogos del Partido Popular, para participar en la Comisión General de Comunidades autónomas en el que se ha mostrado un claro posicionamiento de los barones del PP en contra de la Ley de Amnistía a los líderes del procés de Cataluña que prepara el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con la que busca conseguir el apoyo de los separatistas e independentista de cara a una futura investidura. "Con la amnistía, pierden los mismos para favorecer a los de siempre. Sánchez se está comprando el sillón de La Moncloa con el dinero de los murcianos y del resto de españoles, como si unos votos valiesen más que otros".

Así lo ha dicho el dirigente murciano, quien además ha enfatizado que se está premiando "a quienes quemaban contenedores, rompían escaparates y atacaban las vías del tren". "La amnistía no solo eliminará de un plumazo la igualdad y solidaridad, sino que abrirá un periodo de cesiones, como la condonación de la deuda".

Este escenario, ha dicho, supondrá una grave discriminación para el resto de territorios, como la Región de Murcia, donde el millón y medio de ciudadanos que habitan en esa tierra "no cuentan para Sánchez ni para su gobierno". "No vamos a aceptar castigos ni desprecios, porque en la Región los ciudadanos dicen no a los privilegios, y reclaman una igualdad de trato. Rotundamente, decimos que ya está bien".

López Miras ha señalado que durante los últimos años, la Comunidad ha sufrido en primera persona la "discriminación" por parte del Gobierno de España, especialmente, con el sistema de financiación autonómica que impulsó el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Conocemos bien las consecuencias de que haya un gobierno socialista, porque somos víctimas de querer contentar al nacionalismo catalán".

También ha apuntado a que Zapatero acabó con el Plan Hidrológico Nacional que "acabó con el agua para el Levante español, y hemos tenido que rogar al cielo para que, desde la solidaridad hídrica, hayamos convertido en riqueza hasta la última gota de agua que gestiona".

Además, ha recordado que se les "discriminado financieramente" al impedir el acceso a los fondos del Banco Europeo de Inversiones con los que afrontar la DANA de 2019 y la recuperación del Mar Menor "mientras no dejáramos atrás nuestras políticas de moderación fiscal".

Así, ha recordado el desvío partidas destinadas al Mar Menor para hacer frente a otros proyectos. "El colmo llegó cuando de los fondos europeos destinados en los Presupuestos Generales del Estado para una autovía de Murcia que lleva más de una década paralizada, se destinaron a un puente de Álava. Fue una discriminación más. Pero el PNV apretó, y ya se sabe".

En este sentido, el presidente ha insistido en que "al segundo siguiente en el que se apruebe la ley de Amnistía recurriremos al Tribunal Constitucional la decisión, y ejerceremos todas las acciones judiciales que estén en nuestras manos para evitar el atropello a la concordia y a la solidaridad entre los pueblos de España".

"Otorgar privilegios a delincuentes, dejar sin efecto resoluciones judiciales, desautorizar a fuerzas y cuerpos de seguridad y al Rey, atenta contra una sociedad libre y democrática de ciudadanos iguales en derechos y en libertades".

Ausencia de Aragonés

El líder murciano también ha criticado la ausencia del presidente de Cataluña, Pere Aragonès, que se ha ido una vez acabada su intervención y no se ha quedado a escuchar su réplica. "El progreso de la Región es el de todas las demás regiones de España. Por eso decimos no a la amnistía y no a la autodeterminación".

Así, ha lamentado que durante la mañana, Aragonés aseguraba que el problema era "que nadie escucha a Cataluña", a lo que ha asegurado "que el problema es que los que se creen dueños de Cataluña, no escuchan a nadie".